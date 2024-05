¿Quiebre entre Shakira y Karol G? La Loba no perdonaría a la Bichota por reunirse con Piqué y Clara Chía

Shakira y Karol G son los dos grandes referentes de la música colombiana a nivel mundial, pero al parecer estas mega estrellas del espectáculo estarían distanciadas. Una supuesto quiebre que involucraría a Gerard Piqué y Clara Chía.

Shakira y Karol G son las cantantes colombianas del momento por lo que no dudaron en unir sus talentos para lanzar el tema ‘TQG’ el cual tuvo un éxito rotundo al contar con dardos hacia Gerard Piqué y Anuel, sus ex parejas, respectivamente.

El lanzamiento del tema puso fin a los largos rumores que habían surgido sobre una presunta enemistad entre ambas luego que Shakira se negara a trabajar con la llamada Bichota en sus inicios, sin embargo, una vez más han aparecido tales habladurías.

Y es que Karol habría traicionado a la diva de 46 años tras reunirse presuntamente con Piqué y Clara Chía Martí, la mujer con la que el empresario engañó a Shakira, por lo que esta no ha dudado en vengarse.

Shakira no perdona

Habría sido en marzo cuando Karol G se reunió con Gerard Piqué y su pareja la cual se llevó a cabo mucho antes del lanzamiento del nuevo disco de Shakira, ‘Las mujeres ya no lloran’ lo que causó un quiebre en la relación de las cantantes y compatriotas.

La presunta reunión habría causado el enojo de Shakira por lo que decidió no invitar a Karol a la fiesta del lanzamiento de su nuevo disco, pese a que esta formaba parte con el tema que compartieron juntas.

Para aumentar los rumores, la intérprete no solo no invitó a Karol, sino que si lo hizo con su ex pareja Anuel, situación que en un momento fue duramente criticada, pero tras conocer el motivo, los fans entendieron y aplaudieron su decisión además, de tachar de desleal a La Bichota.

La separación de Shakira y Piqué ha sido de las más comentadas en los últimos años al tratarse de una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, la cual terminó por una traición y más tarde en indirectas de la cantante a través de las letras de sus canciones.

Tanto Piqué como Clara se han mantenido desde entonces dentro de las listas de los famosos cancelados pues fans de la intérprete no les perdonan el haberla dejado expuesta a dicha traición.

Hasta el momento, se desconoce de que trató la presunta reunión de G con la pareja y si realmente se habría llevado a cabo o son simplemente especulaciones al respecto, pues ninguno de los afectados se ha pronunciado al respecto.