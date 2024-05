“El que me puso los cuernos es ecuatoriano”: Españolas destacan su preferencia por los latinos

“El que me puso los cuernos es ecuatoriano”: Españolas destacan su preferencia por los latino

Un video en TikTok se ha viralizado, se trata de una pequeña entrevista con dos jóvenes españolas que destacan su preferencia por los latinos, especialmente los ecuatorianos, aunque no hayan tenido la mejor de las experiencias en sus relaciones amorosas.

El video fue publicado por el creador de contenido RodriG en cuenta de TikTok. Rodri les preguntó que de dónde prefieren a los chicos. A lo que ellas sin dudar dijeron que latinos. El influencer asumió que sus parejas eran latinas, pero entre risas dijeron que no, que sus novios eras españoles.

“El que me puso los cuernos es ecuatoriano”, aclaró. Y no solo a ella, si no también a su amiga.

A pesar de su mala experiencia dijeron que prefieren a los ecuatorianos y los destacan porque “tienen mucha labia y mienten muy bien”. Además, les gusta su manera de tratar, el físico y cómo hablan.

Reacciones de los ecuatorianos

Las reacciones y comentarios de los ecuatorianos no se hicieron esperar, la labia se evidenció en los mensajes.

“Esté Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre, ¡Viva la patria!”, “Alguien tenía que desquitarse por el oro”, “Ecuador dejando en alto los cacho y el ser inolvidables”, " Soy el único ecuatoriano que es fiel, a mis tres novias”, “Y yo aquí sufriendo por una que ni se baña”, “No sé si sentirme orgulloso o avergonzado”, “Y yo llorándole a una que me tiene más escondido que contrabando”, “Somos fieles, solo que no nos tienen paciencia”, son solo algunos de los mensajes.