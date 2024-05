“Está en los huesos”, JLo asistió sin Ben al estreno de su película, pero más preocupó su “extrema delgadez”

Jennifer López es una de las celebridades más famosas y aunque está triunfando, vive una polémica en su vida personal, pues aseguran que se está divorciando de Ben Affleck.

Aunque ellos no han confirmado o negado nada, existen señales que llevan a pensar que algo no anda bien, pues aunque se han mostrado juntos, sus caras lo dicen todo.

Y para aumentar aún más los rumores, Jennifer López asistió a la premiere de su película Atlas en Los Ángeles y estuvo sola, sin la presencia de su esposo.

Jennifer López asistió sin Ben Affleck a estreno de película Atlas, pero lo que más preocupó fue su “extrema delgadez”

La noche de este lunes fue el estreno de la película Atlas de Netflix, protagonizada por Jennifer López, en Los Ángeles, y la famosa asistió al evento sin su esposo, Ben Affleck.

Sin embargo, sí lució su anillo de casada, pero eso no fue lo que llamó la atención ni preocupó tanto a los fans, sino su “extrema delgadez”.

Y es que la actriz y cantante llevó un look elegante y sexy de falda larga y ceñida al cuerpo, que se abría de las piernas hacia abajo y lo combinó con un top blanco strapless, luciendo espectacular.

Además, su cabello lo llevó recogido en un moño alto y complementó su atuendo con unas joyas muy elegantes.

Sin embargo, muchos aseguran que luce “muy delgada” y hasta diferente, por lo que aseguran que parece que sí estuviera enfrentando un divorcio o problemas con Ben y se refleja en su peso.

“¿Qué pasó?!? Ella estaba impresionante hace sólo un año”, “Creo que su peso es mucho más preocupante que su matrimonio”, “Jenny se está volviendo bastante delgada, eso sí preocupa”, “OMG pero parece otra, está en los huesos y esos brazos parecen fideos”, “Ella perdió mucho peso en unos meses”, y “Ahora le doy un nombre a la delgadez de JL su separación 😮 con razón dicen que el divorcio es la mejor dieta 🔥”, fueron algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que aseguran que luce muy delgada, ya con otros looks han afirmado que luce muy diferente, de hecho, ya lo habían dicho en la MET Gala con su look de vestido largo y elegante.