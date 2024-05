¿Kike Jav se cansó de rogar amor? Esta fue la reacción de Tami Rivera cuando el ´Cuy´ le presentó su nueva “novia”

Kike Jav lo volvió a hacer, el cantante chichero no se mide en sus bromas, y en esta ocasión apuntó directo al corazón de su ex, Tami Rivera, a quien le presentó en plena reunión familiar a la que sería su “nueva novia”, la modelo Onlyfans, Andrea Soto, la también DJ tuvo que abandonar la sala de los Morán ante la dura escena.

Tal como se puede apreciar en la grabación, el empresario aprovechó una junta de sus ex, donde también estaba su madre y la de Kerly Morán, e hizo la presentación oficial de su nueva novia, una situación que no tardó en generar incomodidad y que detonó la ira de todas las mujeres en la sala.

La primera en dar su reclamo, fue Tami, quien se mostró aturdida y un tanto desconcertada, pues tal como lo dice en el video, los ex siguen en planes de volver, por lo que acusó a Kike Jav de “avergonzarla” delante de todos. “Las cosas se hablan, me estás haciendo quedar en ridículo en una casa ajena”.

Ante esto, el empresario argumentó que estaba cansado de rogar, por lo que decidió dejar el pasado atrás y volver a intentar con alguien desde 0, la broma escaló a un punto en que Tami Rivera se levantó y abandonó la sala. Cabe destacar que este tipo de bromas se ha vuelto casi una rutina para el también creador de contenido, quien hace menos de un mes engañó a la modelo haciéndole creer que tenía una aventura con la secretaria, que resultó ser nada más y nada menos que la novia del youtuber El Quiteño, Catrina Sauvage, donde también reveló que trabajará en proyectos de ‘El Cuy’.

Tami lo tomó de muy mala manera al verlos, quien no dudó un segundo en reclamarle y hasta lanzarle unos golpes y su cartera. “Oye qué te pasa, me haces venir para verte con una man sent