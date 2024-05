Jason Momoa presume su romance con la hija de Ricardo Arjona ¿Cómo se conocieron?

Jason Momoa acaba de hacer arder el internet tras confirmar su nuevo romance con Adria Arjona a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde ambos compartían muy acaramelados junto a sus amigos.

Esto sucede luego de que el actor de ‘Game of Thrones’ y ‘Aquaman’ anunciara su divorcio de Lisa Bonet, con quien estuvo casado por poco más de 16 años y con quien tuvo dos hijos en común, Lola y Nakoa-Wolf.

Dos años después de que Jason Momoa anunciara su separación de Lisa Bonet, el actor se estaría dando una nueva oportunidad con Adria Arjona. Esto se dio a conocer a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde le habría dedicado un amoroso mensaje que decía:

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura ‘with mi amor’. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha”.

Jason Momoa y Adria Arjona Instagram: @prideofgypsies (Instagram: @prideofgypsies)

En la imagen, se pudo ver al actor de 44 años de edad, abrazado amorosamente a Adria Arjona, luego de apodarla como “su amor”, lo que podría significar que quien diera vida a Khal Drogo, estaría haciendo oficial su relación.

Esta confirmación se dio solo unos días después de que Jason Momoa, asegurara que estaba en una relación durante un encuentro con los medios en la Comic Con de Basingstok, el 18 de mayo, comentando: “He estado en una relación por un tiempo”.

¿Cómo se conocieron Jason Momoa y Adria Arjona?

Jason Momoa y Adria Arjona se conocieron en 2021, cuando filmaron juntos la película de Netflix, ‘Sweet Girl’, en la que interpretaron a una pareja de esposos. En dicho filme se narró la historia de Ray Copper quien busca que se haga justicia a los responsables de la muerte de su esposa, Amanda Copper, protegiendo a la única persona que le queda, su hija.

En ese momento, no había indicios de que estuviera dándose un romance entre ellos, fuera del set de grabación, pero si fue el momento en el que Momoa se estaba separando de forma ‘secreta’ de Lisa Bonet, debido a diferencias irreconciliables, aunque, se dice que la verdadera razón, fue que el distanciamiento que están enfrentando debido a la agenda de trabajo del actor.

No solo Momoa, pues en ese entonces, Adria Arjona también estuvo casada con Edgardo Canales desde 2019, manteniendo la que parecía una sólida historia de amor, aunque todavía se desconoce la fecha exacta en la que se habrían separado.

¿Quién es Adria Arjona?

Si el apellido te ha resonado de alguna manera, déjame decirte que estás en lo correcto, pues Adria Arjona es nada más y nada menos que la hija del famoso cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, y la modelo puertorriqueña, Leslie Torres.

Sin embargo, a diferencia de su padre, Adria Arjona decidió dedicarse a la actuación, iniciando en 2012 y siendo conocida por sus papeles en True Detective, Person of Interest y Good Omens.