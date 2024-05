¿La nueva Karla Panini? Karina Alvarado reacciona a críticas por el documental “El Guardián de las Monarcas” sobre Homero Gómez

Después del estreno de “El Guardián de las Monarcas” en Netflix, Karina Alvarado es el blanco de acusaciones, especulaciones, mensajes de odio y amenazas por su estrecho vínculo con el caso, pues los internautas creen que tuvo algo que ver con la muerte de Homero Gómez. A la par, la política ya respondió con su versión de los hechos.

PUBLICIDAD

Aunque el documental se estreno el pasado 9 de mayo y se mantiene en el top 10 de lo más visto en México, ha tocado temas que hasta la fecha se sigue comentando.

El audiovisual retrata a Homero Gómez, un activista ambiental mexicano quien protegió incluso con su vida a la mariposa monarca y los bosques donde hibernan. Pues sus bosques están en la mira de la tala ilegal y grupos del crimen organizado. Murió en el 2020 sin justicia y con un caso “abierto”, arrojando a la luz detalles tétricos tras su desaparición y el hallazgo de su cuerpo, enredando a importantes figuras políticas de Michoacán, como su exgobernador, Silvano Aureoles Conejo, y la actual regidora de Zitácuaro, Karina Alvarado.

La última se ha hecho tendencia en las distintas redes sociales pues en el documental se señala que Karina fue una de las últimas personas que vio con vida a Homero. Asimismo, supuestamente habría tramitado amparos para no rendir declaración ante la Fiscalía General del Estado a raíz de la muerte del guardián de las monarcas. Finalmente, se negó a dar una entrevista para el documental.

Internet se enojó e indigno y lo demostró, a tal punto que Alvarado he tenido que desactivar su cuenta en Instagram y desactivar los comentarios en tanto en sus cuentas de TikTok y Facebook. Sin embargo, en las fotos que ha publicado la reacción más usada es “me enoja”; el último video que compartió tiene más de 22 000 “me enoja”.

Pronunciamiento de Karina Alvarado

Primero Karina, trato de pronunciarse vía Facebook, asegurando que hará llegar una carta a la plataforma de streaming para hacerle saber que responsabiliza al productor Eduardo Díaz, la producción y al mismo Netflix de cualquier cosa que pudiera pasarle. Sin embargo borró el post dos días después.

Karina Alvarado, pronunciamiento (Captura de pantalla de Karina Alvarado)

Más tarde, se pronunció por medio del canal de YouTube mizitacuaro, frases como: “He sufrido un ataque tremendo en redes sociales, han llenado mi Facebook de comentarios muy agresivos… por eso estoy aquí dando mi posicionamiento. Me mandan mensajes de ‘te vas a morir’, se están metiendo con mis amigos, con mi familia, me están amedrentando, son mensajes muy fuertes” o “Yo participé y colaboré con la ley, yo rendí mi declaración en la Fiscalía, como se debe hacer cuando sucede algo de este tipo; revisaron mi celular y se concluyó que yo no tuve nada que ver en ese suceso” fueron afirmaciones dichas por ella tratando de defenderse.

Sin embargo la grafóloga y experta en lenguaje corporal Maryfer Centeno, en uno de sus videos de en YouTube analizó a Alvarado, “Hay un momento donde parece que está llorando pero no le salen lágrimas, eso termina por no conectar”, donde afirma que la persona muestra enojo y desesperación.