Benny Blanco hace realidad sueño de lujo de Selena Gomez y lo tunden por “copiarle” a Justin Bieber

Benny Blanco siempre ha sido uno de los más importantes en la industria musical debido a sus contribuciones como productor, compositor y multiinstrumentista. Si bien muchos lo conocen ahora por ser novio de Selena Gomez, él ha labrado su propio camino colaborando con algunos de los artistas más icónicos como Britney Spears, Ed Sheeran, Justin Bieber, Rihanna, Katy Perry y Maroon 5, produciendo innumerables éxitos que han dominado las listas de popularidad a nivel mundial.

El productor llegó a trabajar con Selena mucho antes de ser novios, ‘I Can’t Get Enough’, entre otros, con lo que ha dejado claro por qué su conexión se ha fortalecido con los año. Si bien en un inicio los internautas no dejaban de criticar a Blanco por su actitud “desagradable” en redes sociales, con el lanzamiento de su libro de cocina, ‘Open Wide: A Cookbook for Friends’, llegó la oportunidad de redefinir su imagen. Y es que a la par de esto, ha dado varias entrevistas en las que ha podido mostrar su lado más dulce.

Blanco ha expresado que su novia es una inspiración para él y que está muy orgulloso de ella. “Ella es la mejor y más genuina persona. Todo es completamente real. Como todos los días, cuando me despierto y me gusta caminar junto al espejo, camino hacia ella y pienso, me miro y pienso: ‘¿Cómo llegué aquí? ‘”, dijo en The Drew Barrymore Show.

Asimismo, durante su participación en The Howard Stern Show, señaló: “Nos reímos todo el día, ella me inspira. Llego a casa del trabajo y pienso que tuve un buen día. Le pregunto, ¿Qué hiciste tú? ‘Oh, acabo de filmar esto con Meryl Streep y luego fui a una recaudación de fondos y ahora estoy grabando’. Mi día suena como una m***da comparado con el de ella”.

El regalo más costoso de Benny Blanco a Selena Gomez

Selena Gomez La cantante y su novio Benny Blanco han sido muy criticados (Instagram)

El productor también habló de uno de los regalos más especiales que le hizo a la cantante, antes de su primer aniversario. Según Blanco, pensó´mucho en qué le podía gustar por lo que buscó alquilar una sala de cine para que pudieran estar solos.

“Quiero hacer algo que a ella le guste. A ella le encantan las películas, así que alquilé una sala de cine. Y a ella le encanta un sofá cómodo, así que saqué los asientos y puse un sofá enorme en el frente. Yo estaba como, ‘¿Cuáles son todas sus comidas favoritas?’. Hablé con su abuela, hablé con su mamá, su mejor amiga y esto es lo que se me ocurrió”.

Blanco además contó cómo preparó él mismo toneladas de los bocadillos favoritos de Selena, incluidos encurtidos fritos caseros. “Traje una máquina de nachos y luego vimos... ya sabes, su película favorita cuando era niña era Casi famosos, así que vimos Casi famosos, nos comimos los malditos nachos y eso es lo que le encanta”, dijo. “Ella es la más fácil”.

Selena Gómez La cantante compartió estas picantes fotos en el cumpleaños de su novio (@selenagomez/Instagram)

“La gente siempre me decía esto, cuando sabes que conoces a tu mejor amiga, ella realmente es mi mejor amiga”, dijo Blanco, bromeando diciendo que tiene que actuar bien cuando el conductor le preguntó si le propondrá matrimonio a su novia pronto, a lo que dijo que aún no tenía nada.

¿Benny Blanco le copió a Justin Bieber?

Si bien el regalo de Benny Blanco fue aplaudido por muchos, algunos recordaron que Justin Bieber ya había hecho lo mismo por Selena Gomez.

“Esto es una reminiscencia de cuando Bieber alquiló un estadio entero para una noche de cine con ella... la chica obviamente es clara con sus expectativas jajaja”. “¿Por qué tuvo que hacer exactamente lo que Justin hizo primero? 🥺”. “Justin no alquiló el Staples Center o la cancha de baloncesto. ¿Pensé que recordaría eso?”. “Él le copió a Justin Bieber, no había pierde en qué darle”, se lee en redes sociales.

En 2011 Justin Bieber tenía apenas 17 años cuando sorprendió a Gomez rentando el Staples Center, la sede de Los Angeles Lakers con capacidad para 20.000 personas para tener una cita ellos solos.

El cantante colocó una mesa para dos justo al centro con deliciosos platillos del exclusivo restaurante el Lexus Club. Y como Selena es buena amante de las películas, después de la cena Justin pidió que se proyectara ‘Titanic’ en las pantallas del estadio.

Según TMZ, Bieber se inspiró en una escena de la película de Adam Sandler “Mr. Deeds”, en la que el personaje de Sandler sorprende a su interés amoroso, Winona Ryder, con una cita para dos en el Madison Square Garden.