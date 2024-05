Will Smith: “Jada es una de las más gangsta Ride-or-Die’ que he tenido”

A sus 55 años, Will Smith no deja de reconocer el inquebrantable apoyo de su esposa, Jada Pinkett Smith. Durante una entrevista con Entertainment Tonight el 15 de mayo, en una proyección de su nueva película de acción, “Bad Boys: Ride or Die”, el actor expresó lo afortunado que se siente por tener a Jada a su lado. “Es curioso, justo estaba hablando de esto, siempre he tenido la suerte de tener a alguien incondicional a mi lado”, dijo Smith. “Jada es una de las más gangsta ride-or-die’s que he tenido”.

Will también mencionó a sus amigos de toda la vida, DJ Jazzy Jeff y Alfonso Ribeiro, como personas incondicionales en su vida. Will y Jada se conocieron en 1994 en el set de The Fresh Prince of Bel-Air, cuando ella audicionó para ser su novia en la serie. Aunque no consiguió el papel, la chispa entre ellos se encendió y comenzaron a salir después de que Will se separara de su primera esposa, Sheree Zampino.

Will y Jada hicieron su primera aparición pública juntos en 1995. Se comprometieron en noviembre de 1997 y se casaron el 31 de diciembre del mismo año en Baltimore, cuando Jada estaba embarazada de tres meses de su hijo, Jaden Smith. Desde entonces, la pareja ha tenido dos hijos, Jaden, de 25 años, y Willow Smith, de 23. Will también tiene un hijo mayor, Trey Smith, de 31 años, con su exesposa.

En octubre de 2023, Jada sorprendió al revelar en una entrevista que ella y Will llevaban separados desde 2016. Sin embargo, en diciembre, la actriz contó en una entrevista con el Daily Mail que el incidente de Will en los Oscar 2022 con Chris Rock fue un punto de inflexión que fortaleció su relación. “Casi no fui a los Oscar ese año, pero me alegro de haberlo hecho”, dijo Jada.

“Lo llamo la ‘bofetada sagrada’ porque muchas cosas positivas surgieron después de eso. Ese momento crítico fue cuando realmente entendí nuestra relación. Después de años de dudas sobre si seguir al lado de Will, esa bofetada me hizo ver que nunca lo dejaré”. A pesar de los altibajos, Will y Jada han demostrado una y otra vez la solidez de su relación.