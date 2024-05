Shot of a young couple having relationship problems at home

Pero para un hombre, la paternidad ha sido un obstáculo que no vio venir. Su esposa ha puesto un alto a su intimidad en el dormitorio. El tipo se convirtió en padre hace tres meses, y mientras él se esforzaba por volver a encender la llama en la relación, ella no da ningún indicio de que esté dispuesta a hacerlo.

Si bien ha dicho que no quiere “exagerar” y poner las cartas sobre la mesa con su novia para no presionarla, eso lo dejó sintiendo todo tipo de “frustración sexual” y en un aprieto para saber cómo abordar el tema con su pareja, según la historia tomada y publicada por el Daily Star.

Mediante la red social Mumsnet, compartió: “En pocas palabras, el parto transcurrió sin problemas, ella sanó bien y el bebé ahora tiene tres meses. La primera vez que intentamos tener relaciones sexuales fue bien, así que supuse que habíamos vuelto a la normalidad, pero desde este intento, no ha intentado darme ninguna pista y no quiero exagerar con las pistas ya que la haría sentir presionada. El bebé está a su lado y ella permanece vestida toda la noche, lo cual es una señal clara de que no pasará nada”.

Su novia no quería tener intimidad después del parto y le dijo que debería buscarse a otra persona para eso. Imagen referencial (Westend61/Getty Images/Westend61)

Asimismo, agregó: “estoy sexualmente frustrado. Trabajo a tiempo completo y trato de ayudarla tanto como sea posible cuando llego a casa para que se relajarse, pero no ayuda. He hablado un poco sobre ello, pero es un tema que puede afectar a alguien en esta etapa, así que he tenido cuidado de mencionarlo de manera divertida, pero aún así nada”.

Además, el tipo confesó que su esposa siempre había tenido una libido “baja” e incluso una vez le sugirió que podría ponerse estar con otra persona para satisfacer sus necesidades, una propuesta que rechazó porque se toma muy en serio su matrimonio. Los internautas le recomendaron que se paciente y espere el tiempo necesario para puedan retomar su intimidad, al momento lo mejor que puede -señalaron- es que le de todo su apoyo.