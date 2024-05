X-Men 97, la serie de Marvel que es casi perfecta; te contamos lo que pasó en el final de temporada con spoilers

La primera temporada de X-Men 97 ha llegado a su fin. Sin duda, la vara que puso Marvel con esta serie animada es muy alta, incluso supera lo conseguido con Loki y en su momento What If?

Es que los mutantes parecen ser el gran paso del Universo Cinematográfico de Marvel y, esta serie, es un abrebocas de lo que podría ver en la pantalla grande. Incluso, podría superar con creces las cintas precursores de Fox allá a los inicios de los 2000.

En primera instancia, el villano tan esperado no logró aparecer. Onslaught (la fusión del Profesor X con Magneto) no fue el pináculo antagonista de la producción, más bien se inclinaron por Bastión; no decepcionaron con la batalla contra Rogue, Rondador Nocturno, Cíclope y más.

A la par, en la batalla contra los centinelas, Fénix vuele a hacer su aparición con lo que deja claro que este ser cósmico no tiene un final y posee una estrecha relación con Jean Grey. Ya en el asteroide creado por Magneto, el trabajo de los X-Men por evitar una extinción masiva es épico y nos deja claro que con cada capítulo podemos esperar más.

Cuando todo ya parece salvado, una vez que Magnus recupera su mente, todo desaparecer de un momento al otro dejando un vacío argumental que solo nos lleva a un nombre: Apocalipsis.

Un viaje en el tiempo

Un primer equipo, donde aparece el profesor X y Magneto, junto a Bestia y más se encuentran con En Sabah Nur. Sin embargo, la escena post-créditos no indica que este villano ha regresado y estaría presente en Genosha.

Lo que infiere el hecho que porte una carta, da entender que podría revivir Gambito como uno de los jinetes de Apocalipsis.

Por su parte, en el futuro Cíclope y Jean se encuentran con la tribu de los Askani. En ese lugar se encuentra con su hijo Nathan Summers y su media hija Rachel Summers.

Es decir, una nueva batalla está por desentrañarse y por ende, los cameos de Capitán América, Iron Man, Spiderman, Hulk y más es el factor que los Vengadores podrían incluirse de a poco.