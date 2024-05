¿Se quiere casar? Así reaccionó Selena Gomez luego que su novio revelara planes de formar una familia

Selena Gomez se ha mostrado plenamente enamorada de su novio Benny Blanco tras compartir algunas postales románticas juntos en redes sociales, por lo que se han convertido en una de las parejas más comentadas en los últimos meses.

A casi un año de celebrar su primer año de noviazgo, el productor reveló al revelar cuales son sus planes a futuro con la también actriz, dejando a más de uno sorprendido, pues aseguró que desea llegar al altar y formar una familia.

La pareja ha enfrentado distintas criticas desde sus inicios, pues internautas aseguran que sus estilos no combinan y le han pedido a Gomez que busque alguien más “guapo” y “arreglado”, situación que ella ha ignorado.

La reacción de Selena Gomez a los planes de su novio

Luego que Benny Blanco asegurara que deseaba convertirse en padre junto a Selena Gomez, aunque no es un deseo que quiere apresurar, ella publicado una nueva postal junto a su pareja recalcando que están en su mejor momento.

A través de sus historias en Instagram la estrella de Only Murders in the Building, colgó una foto en blanco y negro del productor discográfico, donde la besa en la sien, mientras Benny la rodeaba con sus brazos.

La postal la publicó luego de haber hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental donde aseguró que fue diagnosticada con bipolaridad, situación que ha logrado comprender Benny y la ha acompañado en los últimos meses.

Selena Gomez / Benny Blanco La actriz se mostró feliz. (Instagram)

En la imagen Selena luce una chaqueta negra junto con su cabello recogido en un moño y agregó un emoji de corazón blanco.

“Ese es mi próximo gol en el área. Tengo muchos hijos de Dios, tengo un montón de sobrinos. Es lo mío, ¡me encanta estar rodeado de niños!”, dijo Benny en una de sus últimas entrevistas.

Aunque la relación entre ambos ha dado de qué hablar, lo cierto es que ambos son amigos desde hace algunos años, pues él se encargó de trabajar en algunos de sus temas del segundo álbum de estudio Revival.

Benny no ha dudado en llenar de elogios a Gomez, quien es considerada actualmente como una de las actrices con más influencias en el mundo de la moda.

“Ella es la más genial, la más agradable, la más dulce, como, todo. Es realmente como mi mejor amiga. Nos reímos todo el maldito día. Ella me inspira”, dijo.

Todo parece indicar que la pareja va muy en serio con su romance, por lo que próximamente podríamos verlos unidos en el altar.