“La música está en ti, en mí, ella nos escucha”: Reyli Barba listo para su concierto en Ecuador

Reyli Barba es un músico, compositor y actor mexicano, quien se encuentra en Ecuador para brindar un concierto en el festival de música “Vibra Fest” en las ciudades de Riobamba, el 17 de mayo, y en Quito, el 18. Diario Metro Ecuador realizó una entrevista donde el artista nos comentó sobre sus inicios, su inspiración en la música, consejos a las personas que se encuentran en el medio y una invitación al evento.

Entrevista a Reyli Barba (Brandon Garces)

¿Cómo comienza todo?

Reyli comentó que conectó con la música desde muy pequeño, a sus 4 años, con la canción de “El Rey” de Jose Alfredo Jiménez, en su pueblo Juárez, Chiapas en una feria ganadera.

“El privilegio de ser cantante es una maravilla, a los 12 años yo tenía decidido que me iba a dedicar a la música toda mi vida. A los 14 me fui de casa, nunca más volví, solo por vacaciones. Hoy me encuentro aquí en Ecuador gracias a esa decisión. Pude desperdiciar el tiempo dudando, pero no lo hice, pude intentar cumplir las expectativas de mis padres, pero al final del día no eran las mías”.

¿Cuál es tu mayor inspiración/influencia para escribir música?

El artista recuerda con mucho cariño a Jose Alfredo Jiménez, pues con é conectó con la música. Más tarde, conoció a más artistas, compositores y personas que lo han inspirado a la hora de crear música. También comentó “Aunque en la actualidad existe buena música, las personas no lo encuentran, pues la industria ha dado un poco más de enfoque al reguetón, eso pasa y seguirá pasando a través del tiempo, solo se debe buscar (...) la música esta en ti, en mi, ella nos escucha, reverbera por todo el mundo”.

Reyli Barba (Mike Vazquez)

¿Cómo se superan los bloqueos creativos?

“Incluso los bloqueos creativos se registran, se graban. El proceso creativo es diferente para cada persona, las canciones surgen incluso en los momentos menos esperados, no tiene fórmula, es como una planta silvestre no pide permiso” , aconsejó el cantante. Asimismo, tener disciplina, ponerse objetivos y limitar el tiempo forman un gran artista.

“Mientras practiques y te disciplines ten por seguro que crearás piezas artísticas buenas”, dice el artista.

¿Qué consejo daría a alguien que está empezando en la música?

“Tienes que practicar, un mínimo de 8 horas diarias y tómatelo con seriedad”, fue lo primero que dijo Reyli, también habló de la pasión que debes tener “Primero la música, segundo la música, tercero la música (...) si tienes pánico escénico nada que la practica de yoga no ayude”, declaró.

Entrevista a Reyli Barba (Brandon Garces)

¿Cómo te ha tratado Ecuador?

“Quito es una ciudad fuera de serie, subes y bajas por las faldas. Miras la arquitectura y quedas fascinado” afirmó el mexicano emocionado. Por otra parte, aseguró que ha hecho turismo al interior de Ecuador. “Es precioso las carreteras a la par que miras las montañas, el paisaje es totalmente increíble.”

¿Qué expectativas tienes del concierto?

“El viernes nos veremos en Riobamba, y este sábado a Quito para que canten y coreen nuestras canciones, están todos cordialmente invitados a esta cita musical”.

Los boletos también se encuentran a la venta en Buen Plan @buenplantickets y en los puntos de venta autorizados.