La cruda predicción del hermano de Lady Di sobre Harry que se volvió una terrible realidad

Ahora que el príncipe Harry finalizó su viaje oficial por Nigeria y que Carlos III ha vuelto a la vida pública para otorgar al príncipe William nuevos honores, es muy evidente que el único camino posible para el duque de Sussex es el mismo que tomó Diana de Gales en su último año de vida.

Charles Spencer y la predicción sobre Harry que se cumplió

El repentino y rápido regreso de Harry al Reino Unido sirvió para demostrar que ningún miembro de la realeza movería una coma de su agenda para encontrarse con él, a la vez que reapareció el tío Charles Spencer para cumplir la promesa que hizo en 1997 durante el funeral de Diana de Gales. El único hermano varón de la princesa lanzó algunos mensajes que a día de hoy cobran más sentido que nunca.

Príncipe Harry y Meghan Markle en su visita a Nigeria (Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell F)

La presencia de sus tíos maternos, Charles Spencer y Lady Jane Fellowers, y algunos de sus primos, en el único acto público que el príncipe Harry tuvo en Londres sirvió para enviar un mensaje que ya se había escuchado en el pasado: si la familia real falla, los Spencer siempre están ahí.

El príncipe Harry quiere demostrar su poder e influencia afuera de los lazos de la monarquía británica

“Alguien con una nobleza natural como la tuya, demostró en el último año que no necesitaba ningún título real para continuar generando su particular tipo de magia”, fue una de las frases que leyó Charles Spencer durante la misa del funeral de Diana de Gales. Es importante recordar que, cuando Diana murió, ya había firmado el divorcio y se sabía que dejaría de usar el título de princesa de Gales, ya que no le correspondía.

Meghan Markle y el Príncipe Harry Getty Images; Meghan Markle, Joshua Sammer / Meghan y Harry, WPA Pool (Getty Images; Meghan Markle, Joshua Sammer / Meghan y Harry, WPA Pool)

En su último año de vida, Diana de Gales demostró muchas cosas, entre ellas que fuera de la monarquía británica seguía teniendo una enorme influencia y capacidad para dar marcha a los proyectos humanitarios que a ella le interesaban.

Eso es precisamente lo que está dispuesto a hacer el príncipe Harry y ya ha comenzado en su viaje por Nigeria, el duque de Sussex quiere demostrar que puede generar un gran impacto de manera positiva estando fuera de la monarquía británica.