Mamá llega con atrevido vestido a graduación infantil y causa polémica en redes: generó debate viral

Una mujer provocó un arduo debate a través de las redes sociales, luego que se volviera viral por el polémico vestido que utilizó en una graduación infantil. El registro generó polémica en torno a cuál debería ser el look ideal para un evento de estas características.

El atrevido vestido de una mujer en graduación infantil que generó debate

En el registro que se difundió a través de TikTok se ve a una mujer que asiste a dicha ceremonia con un atuendo que generó polémica.

Allí se ve a la madre, con su larga cabellera rubia suelta, utilizando un corto vestido negro de estilo entallado y abertura a los costados de las caderas, además de unos tacones altísimos.

Acorde a lo consignado por Milenio, el hecho habría ocurrido en Estados Unidos y se volvió viral tras ser compartido en TikTok por el usuario @elmhoficia.

El look de la mujer generó un arduo debate en redes, en donde varios se escandalizaron con el look de ella.

“Mis hijos toda la vida me lo hubieran reprochado con justa razón”, “se pasó la doña”, “un poco salvaje”, “mejor que no vaya”, “mejor no hubiera ido, eso le dejará peor trauma” y “mamis así no, hay lugares y momentos”, fueron las reacciones de quienes criticaron el look de la mujer.

Pero otros usuarios en tanto defendieron su atuendo: “Hermosa la mujer, la vestimenta no hace a la persona”, “la ropa no tiene nada que ver, es una mami que ama a su hijo y eso es lo importante”, “Nadie sabe si era lo único que tenía o si se lo prestaron, nadie sabe lo que uno vive”, “yo pienso que ella se siente bonita así y está bien cada quien se pone lo que le gusta” y “no debemos juzgarla, está con su hijo y es lo importante, cada quien se viste como quiere”.