La publicación de Elizabeth Cader tras la perdida de su bebé

Lastimosamente, a pocas semanas de que Don Day anunció que cumpliría el gran sueño de ser padre junto a su pareja Elizabeth Cader, una desafortunadamente noticia golpea a esta pareja. Don Day escribió en su cuenta de Instagram que sufrieron la perdida de su bebé. Asimismo, hace poco su novia también realizó una publicación

En el post que fue publicado desde una historia de su cuenta de Instagram, se puede ver la mano de los tres miembros de su familia, expresando unidad frente a que su primogénito partió de este mundo antes de ver la luz.

Esto lo colgó en su red social hace pocos minutos. Sin embargo, fue su novio quien emitió un pronunciamiento primero. Esta noticia conmovió a los internautas debido a que la pareja tenía el anhelo de hacer crecer su familia.

Aquí la publicación:

La publicación de Elizabeth Cadera tras la perdida de su bebé. Imagen: captura de pantalla de Instagram

Fue Don Day, quien hace unas semanas expresaba su felicidad: “La vida me sorprende cada vez más. Soy un ser humano que va por la vida con un propósito, y es cumplir todos mis sueños. Y hoy cumplo uno más: voy a ser papá”.

“Padre. Yo sé que tienes un plan para nosotros. Solo danos fuerzas para seguir adelante. Hay días buenos y días malos y estos días no han sido tan buenos”, empezó su mensaje sobre la pérdida de su bebé.

“Aunque a veces no entendamos los planes De Dios, pero sé que son perfectos. Todos estos días por más. Hoy Dios me dice que tengo que seguir esperando, por más que me duela lo tomo como un: ‘síguete preparando, sigue cambiando, corrigiendo’”, agregó.

“Lamento mucho todo esto, mis ilusiones, de Elizabeth, de todos mis familiares y seres cercanos. Pues ya no seré papá y nos toca recuperamos. Parecía un sueño y hoy la realidad no es la mejor pero nos toca asimilar. Así es la vida y no me puedo quejar contigo mi Dios. Los planes de Dios son perfectos, sus promesas, procesos aunque muchas veces no podamos entenderlos, solo ponemos todo en manos de él. La situación nos dará. Más fuerza, más amor, más unión para nuestra”, finalizó.