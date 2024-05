“El encuentro más random de TikTok”: El Loco Baldeón y Luciana Guschmer

Palmeiras se enfrentará este miércoles a Independiente de Valle en la Copa Libertadores. Los rayados del Valle llevaron a un grupo de creadores de contenido hasta Brasil para acompañarlos en el encuentro, entre ellos Luciana Guschmer y el Loco Baldeón.

En el TikTok de El Futbolero publicaron un video de una conversación entre los dos mientras estaban en la furgoneta. “Un día de trabajo, hay que maquillarse, ¿qué tiempo dura una sesión de maquillaje”?, empieza preguntando Baldeón mientras la cámara enfoca a Luciana.

Ella dice que se arregló en 10 minutos. “¿Qué tal el resultado final para que sea en el carro, con movimiento y con el teléfono?”, le pregunta Lu a Baldeón. A lo que responde: “Brutal, por eso la toma, le digo Diego grábele, estamos rodando y esta niña se maquilla”.

En la conversación con Baldeón, Lu confesó que quiere mucho a Elemec porque fue su equipo de toda la vida, luego se cambió y no regresó a Emelec, pero ahora le gusta un club diferente, Independiente del Valle.

Para conocerla mejor le preguntaron si le gustaba salir a bailar, pero dijo que no se considera muy farrera. “Me gusta salir a cenar, tomarme una copita que otra y me gustan los raves”, pero el Loco dijo que está fuera de circulación y no sabe qué es un rave.

Esta dupla encantó en TikTok y la publicación de llenó de comentarios como: “El encuentro más random de TikTok”, “Nunca en la vida pensé que se iban a dar estas colaboraciones”.

Otros, no dudaron en destacar la belleza de la exparticipante de MasterChef Celebrity. “Llévala a la Luna por mí”, “Luchito, usted generando más envidia de lo normal”, “Qué guapa”. Además, piden una segunda parte y más videos con la joven guayaquileña.

En la conversación también estuvo Daniel Reinoso, compañero de Luciana en el exitosos podcast “Sorbito de Opinión” y también comentarista deportivo.