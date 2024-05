La estricta regla de Kate Middleton que sus hijos no pueden romper: este es el castigo que pueden recibir

Kate Middleton ha probado ser una excelente madre concentrada solamente en el bienestar y sano crecimiento de sus pequeños: George, Louis y Charlotte. No obstante, no es una mamá permisiva que consiente a sus hijos, pues ha impuesto una estricta regla para su hogar que los príncipes no pueden romper por ningún motivo, ya que de hacerlo significaría una grave repercusión.

PUBLICIDAD

Kate Middleton es una madre muy estricta con sus hijos

Aunque cuentan con la ayuda de una niñera, William y Kate están muy pendientes de la educación de sus hijos, y se dice que aman participar en actividades como andar bicicleta y hornear. No obstante, no todo es diversión y juegos para los pequeños George, Louis y Charlotte, pues se sabe que los príncipes de Gales establecieron algunas normas dentro de su hogar en Adelaide Cottage, en Windsor, incluida una que se tiene que cumplir en todo momento.

Según una fuente cercana a la pareja, existe una regla que se tiene que seguir estrictamente a todo momento: “no debe haber gritos en la casa”. “Gritar está absolutamente ‘prohibido’ para los niños y cualquier indicio de gritarse entre ellos se resuelve con la expulsión”, aseguró la fuente.

Recomendados:

La estricta regla de Kate Middleton con sus hijos: “no debe haber gritos en la casa”

En lugar de ser enviados a sus habitaciones o al rincón cuando se portan mal, la pareja de príncipes tiene una metodología diferente: la charla en el sofá. “El niño travieso es sacado de la escena de la pelea o la interrupción y Kate o William le hablan con calma. Se le explican las cosas y se le describen las consecuencias y nunca les gritan”, explicó la fuente.

Puede parecer una opción muy simple para resolver los problemas, pero para un niño ser “expulsado” o “interrumpido” en sus actividades cuando está tratando de regular sus emociones, puede ser un castigo grande.