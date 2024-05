¿Alejandra Jaramillo se casa? Aquí el video pista con la presentadora ha puesto a arder las redes sociales

Boda, evento, línea de ropa y programa de televisión, estas son solo algunas de las muchas premisas que se leen como futuras posibilidades en el más reciente post de Alejandra Jaramillo. La panelista de ´Siéntese quien pueda´ ha puesto las redes sociales a arder, luego de publicar una grabación en compañía de su madre, la cual ha abierto un signo de interrogación gigante en el que será el siguiente paso de Alejandra Jaramillo.

El video que dura escasos segundos tiene las palabras claves para generar especulación: “Se acerca un día muy importante y será un regalo poder compartirlo contigo mamá”, esto es lo único que se le escucha decir a la presentadora en un momento íntimo entre madre e hija, seguido de esto, la señora Caramelo responde con otra pregunta “Ya tienes listo el vestido”.

La filmación que fue subida a solo horas de que la ´Caramelo´ anunciara que se mudaba a vivir con su novio, el creador de contenido Beta Mejía, ha puesto a los cibernautas a escuchar campanas de boda y ha llenado de felicitaciones la publicación de la presentadora, sin embargo, esta es solo una de las varias opiniones que resuena en redes, pues tal como lo recoge el mismo post de la Caramelo, este promete develar a que día importante se refiere ella, el próximo 23 de mayo.

“Eso me suena a la inauguración de un buen negocio 🙌❤️ /Yo corriendo a ver si es la misma fecha del suceso del que conozco fecha y que no pienso revelar!!! Solo digo que yo siempre lloro en estos eventos / Que linda ver a la Caramelo , muy enamorada , d su bebito 💕 😍 me parece q sea la boda del año!!..🔥🔥 / Va a tener su propio programa, un evento en la TV o se casa Ale 😜 / Esto me pone nerviosa y feliz 😂😍 jajaja feliz día a las 2 maravillosas”, son algunas de las opiniones dejadas.