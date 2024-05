¡Adiós Gigi! Álex Vizuete confirma que si está en una relación y muy enamorado

Una nueva oportunidad para creer en el amor y dejar atrás los amargos tragos que dejó su antigua relación, Álex Vizuete se encuentra cosechando todo lo bueno que ha sembrado, tanto en su carrera profesional como personal, así lo confirmó el mismo durante una entrevista, en la que aseguró que si se encuentra “enamorado”.

“Estoy bastante bien, estoy bastante feliz” dijo inicialmente el comediante, quien hace solo unas semanas, abrió su corazón y contó que llegó incluso a estar internado por una deshidratación crónica, producto de tanto llorar, luego de pasar por la que habría sido una de las etapas más duras de su vida, tras su ruptura con Gigi Mieles.

Sin embargo, tal como dice el dicho, no hay nada que el tiempo no cure, han pasado ya varios meses desde este rompimiento y desde entonces, Álex Vizuete se ha dejado ver más recuperado, enfocado y muy bien acompañado. Para nadie es un secreto que el actor ha divulgado más de una postal en muestras de cariño con la influencer Karen Molina, por lo que más de un medio buscaba la confirmación oficial de lo que ya para muchos era evidente.

Ante la interrogante de si estaría o no enamorado y en una nueva etapa de amor, Vizuete no lo ocultó más y dijo: “Sí, totalmente, estoy viviendo me entiendes, estoy bastante enfocado en todo, en los míos, en mi familia”.

Como muchos dicen, una imagen vale más que mil palabras, Álex Vizuete y Karen Molina supuran amor, basta con ver el más reciente video compartido por la influencer en su cuenta de TikTok para darse cuenta que entre ellos la palabra amistad no cabe.

La grabación subida por la creadora de contenido deja ver a un Álex Vizuete inmerso en quien tiene delante, cariños van, cariños vienen, si hacía falta una confirmación, esta sería la oficial. Asimismo y para agregar más peso a lo que se ve en las imágenes, está la tierna letra de la canción que la acompaña, ´Desde cuando´ de Alejandro Sanz.