Hellen Quiñónez se despide de Teleamazonas para trabajar en Estados Unidos

La presentadora de noticias, Hellen Quiñónez trabajó hasta este viernes 10 de mayo en Teleamazonas luego de 10 años. Ella trabajaba en el noticiero de las mañanas y al finalizar su trabajo, entre lágrimas se dirigió a su audiencia para despedirse ya que se le abrió una nueva oportunidad laboral en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Una oportunidad laboral me hace decirle stop a Teleamazonas. Me voy del canal, hoy ha sido mi último día... pero nunca me iré del corazón de ustedes”, decía en el video que grabó antes de alistarse a su último día laboral.

La reconocida periodista y exparticipante de MasterChef Celebrity confirmó que se va a vivir a Houston, Estados Unidos para trabajar en el canal internacional de Univisión. “Les ha gustado mi perfil y me han convocado para que sea presentadora de sus noticieros”, indicó.

Recomendados:

“Estos años han sido increíbles, la gente me ha dado muchísimo cariño. Yo llegué a Quito con muchos sueños ya que solo era una chica de Esmeraldas, y ahora me convertí en una mujer muy profesional gracias al apoyo de mis compañeros donde también encontré a muy buenos amigos y estoy muy feliz en esta etapa”, argumentó en un video publicado por Alberto Astudillo, presentador de noticias de deportes del canal.

Su amigo y compañero, Astudillo, le deseó muchos éxitos en su nuevo camino. “Vas a llegar lejos... vas a ser la mejor representante ecuatoriana, estoy seguro”. “Yo te dije alguna vez, vas a llegar lejos, y que lo sigas haciendo tan bien como siempre”, finalizó Alberto en su video de TikTok.