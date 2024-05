Haz las paces con tu armario y encuentra tu estilo: claves para estar a la moda sin perder tu esencia

Con frecuencia, la moda nos envuelve en una red de mitos que imponen normas sobre lo que se considera aceptable o no. Desde estándares de belleza inalcanzables hasta la constante presión de seguirle el paso a las tendencias del momento, estos pueden provocar que muchas mujeres se sientan alienadas y desconectadas de su verdadera autenticidad, lo que a su vez lleva a que piensen ciertas prendas son exclusivas de cierto tipos de cuerpo o personalidad. La moda debería ser una expresión individual, no una frustración causada por el bombardeo de expectativas poco realistas.

La búsqueda de un estilo propio es algo personal que va más allá de seguir las tendencias. “El autoconocimiento, es una de las herramientas clave que tenemos que tener para saber hacia dónde queremos ir”, explicó Mariana Ruíz Díaz, Asesora de Imagen y Personal Stylist en entrevista con Nueva Mujer. “Una vez que tengas tus objetivos claros, es más fácil definir qué quieres proyectar y empezar a generar una mejor relación con tu armario”.

Al encontrar nuestro estilo único, creamos una narrativa visual que comunica nuestra verdadera esencia al mundo. No se trata de conformarnos con lo que se considera “en tendencia”, es hora de abrazar lo que realmente nos hace sentir bien. De acuerdo con Ruíz, uno de los mitos que debes romper cuando quieres empezar a transformar tu estilo es que siempre debes adquirir algo nuevo.

“Mucho es ver qué es lo que tienes sin necesidad de adquirir algo. Ir al clóset y hacer una limpieza, definir cuál es la ropa que tienes, si te está representando ahora o si va a representar a la persona que quieres proyectar”, señaló.

Moda Aprende a depurar tu armario y a elegir lo que mejor va contigo

“Cambiar nuestra imagen no necesariamente implica ir a comprar ropa nueva sino aprender a sacar provecho de eso que ya tenemos. Es importante considerar ropa que te quede porque si no, empiezas a limitarte y a generar una relación tóxica con algo que no te hace sentir cómoda. Una vez que depuras, empiezas a ver qué es lo que quieres y necesitas. Esto para hacer compras de manera inteligente sin llenarte de ropa nueva porque sí y así generar un armario funcional. Podemos adaptar lo que ya tenemos y con base a eso empezar a adquirir cosas”.

Las reglas de la moda se hicieron para romperse

Los básicos de tu armario son las piezas fundamentales que garantizan que tus conjuntos estén bien equilibrados sin embargo, la especialista asegura que no hay una regla única pues cada quien cada persona tiene sus básicos dependiendo de su estilo de vida.

Moda Aprende a depurar tu armario y a elegir lo que mejor va contigo

“Obviamente no todas las tendencias nos tienen que gustar. Como dicen, ‘de la moda lo que te acomoda’ y no en sentido de tu tipo de cuerpo sino a tu personalidad. Las tendencias se tienen que acomodar a tu estilo”, puntualizó.

Las reglas de la moda a menudo se basan en normas sociales y opiniones personales, y pueden ser restrictivas, limitantes y poco convincentes, razón por la que es tan importante aprender a romperlas sin miedo. “La parte corporal es una de las batallas más grandes que tenemos. A veces nosotras mismas nos cerramos por eso. Hay que hacer el ejercicio de probarnos ropa, no quedarnos sólo con verla; romper la imagen del maniquí. Si no te lo pruebas, no vas a saber cómo te queda o cómo te sientes. Tenemos que romper esa idea de que cierta ropa le queda a ciertos cuerpos”.

Moda Conectar con tu esencia es la clave para tener un armario inteligente

Ruíz añadió que también es importante dejar de creer que preocuparte por tu estilo significa que eres una persona superficial o banal. “Realmente cuidar de tu imagen es algo positivo porque es tu carta de presentación. Visualmente generamos juicios e historias. No es para los demás, es para ti. Si tú tienes una imagen positiva de ti misma, van a ver esa seguridad en ti”.

Otro mito que hay que romper es que la moda sólo es para cierto nivel socioeconómico o para la gente que se dedica a ciertas cosas. “Mucha gente cree que debes invertir mucho dinero para un buen guardarropa pero no es así. Puedes tener mucho dinero y traer diseñador de pies a cabeza y sentirte insegura. Las marcas no lo son todo al final del día”, señaló la especialista. “También hay que dejar de creer que tengo que tener cierto tipo de cuerpo para tener una buena imagen”.