“¿Tiene hongos en las rodillas?”, el nuevo look de corsé de Kim Kardashian que dicen que es “perturbador”

Kim Kardashian es una de las celebridades más polémicas junto a sus hermanas Khloé, Kourtney, Kylie y Kendall, y es que constantemente reciben críticas por sus looks, figura, imágenes, crianza y muchas cosas más.

Recientemente la socialité generó polémica por su look en la MET Gala, donde de nuevo , llevó un vestido con ajustado corsé que hizo que su cintura se viera diminuta, por lo que aseguran que no es sano para ella, ni es un gran ejemplo para las jóvenes.

Además, los zapatos que llevó ese día no tenían tacón, por lo que fue muy difícil caminar y aseguran que cada vez lleva prendas más excéntricas y polémicas.

Ahora, la famosa presumió otro look con corsé en sus redes que también fue rechazado y generó polémica.

El nuevo look de corsé de Kim Kardashian que generó rechazo y dicen que es “desagradable”

A través de sus redes Kim Kardashian compartió un nuevo look que generó polémica, pues lo consideraron “extraño” y “desagradable”.

La socialité llevó un look de corsé negro, con suéter y una especie de pantimedias con hoyos en las rodillas y unos guantes en el mismo tono muy extraños.

“Kim falta mucho para Halloween”, “Este es un mensaje horrible para enviar a tus hijas y otras mujeres jóvenes. No es saludable”, “que look tan perturbador”, “Haz algo bueno por la humanidad y vete lejos”, “¿tiene hongos en las rodillas?, no entiendo este look, es asqueroso y desagradable”, “Es absolutamente horrible”, “Ella va a tener serios problemas con sus órganos internos”, y “Son las rodillas gastadas para mí 😂despide a tu estilista”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Kim Kardashian La socialité llevó un extraño look que sorprendió a sus seguidores (@kimkardashian/Instagram)