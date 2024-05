Una correcta higiene bucal es fundamental para proteger nuestro dientes ante enfermedades o caries. Más aún, este hábito hay que ejecutarlo si tienes una visita con el dentista.

PUBLICIDAD

Una joven de nacionalidad argentina se hizo viral en redes sociales al contar su peculiar suceso. La misma no fue atendida por su odontólogo al no cumplir con sus normas de aseo.

La mujer en cuestión relató en redes sociales, bajo el trend de “storytime”, que un singular suceso con su expareja le prohibió ser atendida por su especialista. La misma dio a entender que mantuvo relaciones sexuales con su excompañero sentimental y por la prisa no pudo asearse.

Recomendados

Historia de la joven

Su odontólogo no la atendió por tener “restos humanos” en su boca Captura de pantalla

“Storytime de la vez que el odontólogo no me quiso atender por tener residuos humanos en la boca”, empezó su relato.

“Todo empieza cuando estaba con mi expareja. Estábamos tranqui en casa y yo me tenía que ir en 20 minutos al ortodoncista a que me hagan el control de brackets. Pasa las cosas que pasan cuando tenemos pareja.

Terminamos y me tuve que ir corriendo. No, no llego al turno. Llegó con un sustazo y el doctor me hace abrir la boca. Me dice, no te voy a poder atender. Discúlpame. Necesito que vuelvas la próxima con la boca lavada.

Me cagué la cita, tenía eso – haciendo alusión a semen/esperma- en sus brakets”, finalizó su historia.

Las reacciones no se hicieron esperar, donde la mayoría se interrogó cuál es la necesidad de contar este tipo de anécdotas que lo único que buscan es la viralidad.

“Dentista”



Por la historia que contó esta chica: “El día que no me atendieron por tener restos humanos en la boca”. pic.twitter.com/ipQXhpPzMn — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 9, 2024

Importancia de la higiene oral

El cepillado de los dientes debe ser parte de la rutina diaria de todas las personas y se debe realizar tras cada comida. Con esto eliminamos las partículas de los alimentos y combatimos el deterioro de la dentadura, además de mantener unas encías sanas.

Para un buen cepillado, debemos contar con un cepillo adecuado para nosotros que se mantenga siempre limpio y no entre en contacto con otros cepillos ni objetos. El dentífrico es otro imprescindible que acompañará al cepillo para la correcta limpieza de la dentadura y las encías.