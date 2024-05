“Ya quisiera tener este”: Evaluna muestra parte ‘privada’ de su esposo en redes ¿Lo volvió a exhibir?

Evaluna y Camilo son una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, desde que se casaron febrero del 2020, en una gran fiesta en Miami a la que acudieron poco más de 350 invitados, entre amigos y familiares.

Desde entonces, la pareja no ha dejado de presumir su amor en redes sociales, razón por la que usuarios los han criticado en diferentes ocasiones, asegurando que su relación no es el sueño que hacen creer y que sus acciones llegan a rozar en lo tóxico, esto luego de que un video que circula, explicara que Evaluna no dejaba ni un momento a Camilo acudiendo con él a sus diferentes conciertos.

Actualmente, la pareja se encuentra esperando a su segundo bebé, a quien llamarán ‘Amaranto’ provocando una serie de reacciones en redes sociales sobre el nombre que habían elegido y es que, hubo quienes aseguraron que podría sufrir bullying por su peculiar nombre.

Camilo y Evaluna anunciaron la llegada de su segundo hijo Instagram: @evaluna (Instagram: @evaluna)

Pero esto no es todo; pues en redes sociales, donde comparten más de su día a día con sus seguidores, provocaron la indignación del público por mostrar los pies sucios de Índigo y de Camilo.

Evaluna vuelve a exhibir a Camilo en sus redes sociales

En septiembre de 2022, Evaluna compartió una fotografía de su esposo bañándose, lo que desató la furia del público, que no tardó en arremeter contra ella: “¿Cuál es la necesidad de exhibir a tu esposo”, “Deja tranquilo a tu marido por, favor. Déjalo bañarse tranquilo, diablos, qué toxica”, le dijeron a la hija de Montaner.

La hija de Montaner volvió a replicar la hazaña de hace dos años, esta vez, a través de sus Instagram Stories, donde mostró un cercamiento del trasero de Camilo, escribiendo: “Ya quisiera yo pa’ un día de fiesta tener este”, todo esto mientras grababa a Camilo y poco a poco iba haciendo un close up a esta zona de su cuerpo.

En el video, Camilo se ve haciendo unas flexiones a modo de meditación y yoga curvando la espalda, y se puede ver al cantante usando únicamente ropa interior negra que remarca perfectamente el trasero de su esposo que ella misma reveló que deseaba tener.

Evaluna exhibe a Camilo Instagram: @evaluna (Instagram: @evaluna)

Las críticas a Camilo y Evaluna

Camilo y Evaluna han sido duramente criticados en redes sociales por la dinámica que llevan en su relación y por la privacidad con la que han decidido llevar su faceta como padres, evitando, a toda costa, mostrar el rostro de Índigo; sin embargo, ha sido esto mismo lo que le han recriminado a ambos.

Cuando Evaluna expuso a su esposo desnudo mientras se bañaba, la reacción de la red de lo que parecía una broma de la joven de 26 años, terminó jugándole en contra, enfureciendo a sus seguidores por invadir la privacidad de Camilo, acusándola de tóxica y no solo eso, pues les recordaron que no debían mostrar este tipo de fotos, justo igual que como evitan a toda costa exponer a su hija Índigo, tanto que se llevaron fuertes críticas que tachaban de incongruentes sus acciones con su religión y su forma de manejar su vida.