¿Por qué está en la cárcel? Encontraron un gatito durante una requisa en un penal de Perú

Un gatito se robó el protagonismo durante una requisa en el penal Ancón I, en Perú. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó a través de su cuenta de X que el gatito de siete meses, que fue encontrado durante la requisa realizada por el personal de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del INPE, se encuentra en buen estado.

Se conoce que el felino habría estado viviendo en la cárcel bajo los cuidados de los reos. Su imagen se viralizó al salir en brazos de uno de los privados de libertad y la institución le hizo un video.

“Sí ese soy yo tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Soy Sony y vivo en el penal Ancon I, no he cometido delitos. Yo estoy bien, tranquilos. No me encontraron objetos prohibidos y no seré trasladado a otro penal”, se escucha en el video donde se lo ve con un lazo rojo en el cuello.

Esta publicación se hizo ante la preocupación de los usuarios por el destino del gatito, las autoridades informaron que para la tranquilidad de todos los interesados, “les contamos que el michi del penal Ancón I, se encuentra en perfecto estado. Presentamos a Sony, un gatito de 7 meses que tiene mucho por contar”.

🐱Para la tranquilidad de todos los interesados, les contamos que el michi del penal Ancón I, se encuentra en perfecto estado.

✅ Presentamos a Sony, un gatito de 7 meses que tiene mucho por contar.🐾#GatoDelPenal #Cat #Inpe #Cárcel #Viral pic.twitter.com/WBBo2SVlLw — INPE (@INPEgob) May 6, 2024

“Mientras el Michi este bien, nada más importa”, ““Orange is the new cat”, ”Te quiero mucho gatito injustamente encarcelado”, “Esterilizar, desparasitar y con vacunas al día por favor, tenencia responsable”, son algunos de los comentarios que se leen en redes para el gatito que se robó la atención en una requisa.