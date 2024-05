“Hay que seguir bailando siempre”: Con estas palabras Axel confirma que continua grabando nueva temporada de YMLL

El cantante Axel ha estado en medio de la controversia desde que anunció la separación con su esposa, por supuestos amoríos con Valeria Gutierréz. Sin embargo, recientemente, confirmó en su Instagram que si será jurado de la nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’.

“Hay que seguir bailando siempre, incluso si la música no suena, incluso si te pisan los dedos de los pies o si te encuentras bailando solo o sola”, escribió el intérprete de Amo.

El jurado indicó que en estos momentos ya se encuentran grabando la nueva temporada del reality de canto que se presenta en Teleamazonas. “Se viene una temporada con un nivel increíble de participantes”, afirmó. La próxima temporada de del reality show de imitación, tiene previsto su estreno para el martes 28 de mayo a las 21:00.

¿Qué dijo Axel sobre su relación con Valeria?

A principios del años 2024, Axel contó a sus seguidores que luego de 16 años se separaba de la mamá de sus hijos, Delfina Lauría, con la que había formado una numerosa familia en Córdoba, Argentina.

En paralelo fue vinculado sentimentalmente con la ecuatoriana Valeria Gutiérrez, quien fue co conductora de Yo me llamo. “Por qué esa necesidad de creer que para que una pareja se termine tiene que haber terceras personas”, fue parte del mensaje compartido por el artista en su momento, en un intento de frenar un poco las presunciones que se realizaron sobre él y la ex reina de belleza.

Por su parte, Valeria Gutiérrez se ha mantenido en total silencio frente a este señalamiento. De acuerdo con los comentarios y los medios de comunicación ecuatorianos, Axel y Valeria habrían tenido un acercamiento que habría ido más allá de lo laboral durante la estadía del cantante en el país.