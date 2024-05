En medio de un operativo en una cárcel descubrieron un gatito: esta es la historia de Sony

Dentro de un operativo policial que se realizó en el Penal Ancón 1, una de las cárceles de Perú, hallaron a un huésped más: un gato anaranjado llamado Sony. El felino fue visto cargado por su dueño que estaba en una celda durante una requisa y su historia se volvió viral.

El Instituto Nacional Penitenciario, Inpe, es el que administra el sistema de cárceles en Perú e informó que está conformado por 68 establecimientos y de los cuales 49 de estos superar el 500% de su capacidad. Se estima que hay 93.985 personas privadas de la libertad en el vecino país.

El felino que vive actualmente con todas las comodidades posibles, tiene su ropa, arena y comida. Sony actualmente tiene siete meses de edad y luego de volverse viral, las redes sociales se preguntaron si se encuentra en buen estado y las razones por las que está en una cárcel.

“Para la tranquilidad de todos los interesados, les contamos que el michi se encuentra en perfecto estado”, aclaró la Institución en sus redes sociales. El pasado 6 de mayo publicaron otro video del gatito explicando su situación.

“No he cometido delitos. Bueno, ya me enteré que me robé su corazón en la última requisa. Yo estoy bien, tranquilos. No me encontraron objetos prohibidos y no seré trasladado a otro penal. Ya les he dicho a los compañeros que deben seguir el buen ejemplo. Quiero mostrarles cómo son mis días aquí”, narró el felino en un TikTok.

Algunos usuarios han indicando que la estancia del gato podría ayudar en el bienestar y la reinserción positiva a la sociedad de los reclusos. Esto, porque de acuerdo con centro de rehabilitación ‘Harmony Ridge Recovery Center’, en Estados Unidos, la compañía de las mascotas puede reducir el estrés y la ansiedad. Las personas pueden sentirse más relajadas y motivadas por su acompañamiento.

“Cuídenlo, por favor. Vacunas al día, desparasitación y esterilización, tenencia responsable”, fueron algunos de los comentarios.