Tras indirectas de Bad Bunny a Kendall Jenner, la expareja fue captada junta en el afterparty de la Met Gala

Aunque Bad Bunny y Kendall Jenner nunca hicieron oficial su relación si se dejaron ver juntos en varias salidas, compartieron una campaña de Gucci juntos y hasta el estilo de la modelo sirvió para inspirar el último disco del cantante.

Sin embargo, fue en diciembre de 2023 cuando aparecieron los rumores de su presunta separación, la cual fue alimentada con las indirectas del cantante. Y es que luego que la integrante del clan de las Kardashian-Jenner fuera vinculada nuevamente con su ex novio Devin Booker, el llamado conejo malo se encargó de lanzar su tema ‘Adivino’, el cual tendría claras indirectas hacia su ex pareja.

“Tú eras uno de mis amores, yo era solo un ex más” y “A veces me río leyendo los textos/A veces me río, pero me das estrés/ No sé cuándo murió el interés/No sé si un ‘te amo’ vale lo mismo en inglés, ja”, fueron algunas de las frases del tema que dieron de qué hablar.

Kendall Jenner y Benito fueron una de las parejas más comentadas y criticadas, debido a sus diferentes estilos de vida, hay quienes aseguraban que ambos no combinaban y que su supuesto noviazgo se trataba simplemente de marketing para sus carreras profesionales.

Los famosos decidieron no hablar en ningún momento de lo que fue dicho romance y ahora que ambos derrocharon estilos en la MET Gala 2024 celebrada el pasado 6 de mayo y efectuada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, fueron captados juntos.

A través de las redes sociales se ha viralizado una foto en la que se puede ver al cantante y a la modelo compartiendo durante el afterparty de la Met Gala y ambos lucen bastante sonrientes, mientras compartían con otros amigos y colegas.

A diferencia de otros momentos en los que Kendall fue captada junto al reguetonero luciendo “desanimada” y hasta “fastidiada”, en esta oportunidad se pudo ver que estaba disfrutando el momento y han aparecido rumores de una posible reconciliación, aunque los famosos han preferido continuar manteniendo su vínculo en privado.

“Estaban sentados juntos, riendo y pasando el mejor momento. Estaban disfrutando mucho de la compañía del otro. Sentados cerca y susurrándose al oído”, dijo una fuente a People.

Otra fuente habría asegurado a Page Six que aunque en ningún momento se besaron si pasaron toda la noche juntos y hasta fueron captados bailando juntos.