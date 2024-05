“Estuve hospitalizado por llorar demasiado”: Álex Vizuete revela que sufrió deshidratación crónica en un momento crítico

No todo son sonrisas y aplausos en su vida, cuando cae el telón hay una realidad que vivir, este fue el claro mensaje que Álex Vizuete dejó en una reciente entrevista para el programa ´De qué va´, aquí Álex confesó que en una de las etapas más críticas que le ha tocado afrontar, tuvo que ser hospitalizado como consecuencia de una deshidratación crónica por llorar demasiado.

Hace algunas semanas atrás, una historia de Instagramse viralizó en redes sociales, dejando ver al actor en una silla de ruedas por los pasillos de un Hospital, tras esto, Álex Vizuete decidió contar lo que llama la historia detrás de la historia.

“Yo salgo de dar funciones de teatro, yo estaba en una temporada de teatro, bueno, salgo de las funciones me llevan y me hospitalizan, me ponen suero, me revisa el doctor, se va, me hacen exámenes, regresa y le digo ¿doctor que tengo? es gastroenteritis leve”, es parte de la primera narración de Álex, quien segundos más tarde explica, que tras saber el diagnóstico inicial, se da cuenta que debe ser internado.

El también humorista explicó que no entendía como una gastroenteritis podía ser una razón de peso para tener que quedarse hospitalizado, fue entonces cuando vino el segundo veredicto: “´Yo no te estoy internando por gastroenteritis, te interno por deshidratación crónica´”, fueron las palabras del médico, reveló Álex citando las palabras del médico, quien luego explicó, se centró a indagar sobre lo que pasaba con él.

“Y yo cómo (...) la verdad es que he llorado bastante, pero es imposible que alguien se deshidrate por llorar”, añadió en modo de respuesta, sin embargo, ese era su caso, aunque Álex Vizuete no dio detalles de los motivos que lo cercaron a este cuadro, más de uno puede imaginar las razones, para nadie es un secreto que la ruptura con Gigi Mieles, fue quizá uno de los procesos más duros que ha podido vivir el actor, quien incluso llegó a pedirle matrimonio.

Por otro lado, se presume que el actor ya estaría dando un nuevo aire a su vida de la mano de una influencer ecuatoriana, Karen Molina, con quien se ha visto muy muy cercano.