Opiniones enfrentadas por comentarios de Jorge Luna y Ricardo Mendoza sobre sus fans

Los internautas han dejado sus reacciones sobre los comentarios de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores de ‘Hablando Huevadas’ durante una entrevista con el podcast de Verónica Linares hace varios meses. Pero fue recientemente en TikTok que un fragmento del video se viralizó en redes y generó opiniones enfrentadas.in embargo, recientemente un fragmento del video se ha viralizado en redes sociales.

Durante la conversación, los comediantes peruanos hablaron de su relación con el público fuera del escenario y confesaron que no les gusta que los fans en la calle los hagan detener para tomarse fotos ya que están en otros temas. Resaltaron que sienten que es tiempo perdido y prefieren no salir a la calle y exponerse.

“Yo no salgo para evitar esas cosas, para evitar que me estén jodiendo en la calle y dos, si salgo es porque ya mis hijos están muy aburridos y no quiero regalarte tres segundos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y estoy trabajando todo el día”, dijo Jorge Luna.

Sus palabras fueron secundadas por Ricardo Mendoza, quien indicó que odia que le pidan saludos en la calle. “Yo odio los saludos, odio tener que fingir que quiero a alguien, lo detesto”, señaló. “De verdad me quita tiempo, yo quiero ir para allá, me tengo que detener y saludar, yo no te conozco y tengo que fingir que te quiero. Yo no te quiero, no te conozco”, acotó el comediante.

Verónica Linares se mostró impactada por esas declaraciones de los conductores de ‘Hablando Huevadas¡. “Yo odio los saludos, odio tener que fingir que quiero a alguien”, le indicó Ricardo Mendoza, quien aseguró que esta postura fue muy conversada con su compañero.

Estas declaraciones, emitidas hace 10 meses, fueron criticadas en redes sociales pero también aplaudidas por algunos usuarios en redes que consideraron que es supuestamente el sentir de muchos famosos pero que no se atreven a decir.

Reacciones en redes

Hasta el más famosillo, figuretty, personaje público, etc y que son desubicados agradecen al público(que no tienen🤣), pero estos?? Vamos a ver cómo el mismo público que los puso arriba, le baja el dedo y se van para abajo. 🙊🙊 Hablando huevadas pic.twitter.com/6ozEWIWU9w — Y soy rebelde... (@rbdisback4) May 5, 2024

Lionel Messi, reconocido a nivel mundial, super amable acepta tomarse fotos con fans.

Y los dos pelotudøs de Hablando Huevadas andan con aires de superioridad?

¡Mal agradecidos!

Pd. Por favor, dejen de hacer famosa a tanta gente pendeja. pic.twitter.com/OcEqGvhnMJ — Karblack (@Karblack19) May 5, 2024

Mi cara cada vez que veo a alguien defendiendo a los de Hablando huevadas. pic.twitter.com/9by6vEi2sh — Vanessa Conde (@VaneConde6) May 5, 2024

La entrevista a Hablando Huevadas es de Junio 2023 y lo han dicho innumerables veces en sus shows como se puede ver en este clip.

Jorge y Ricardo NO DAN SALUDOS cuando ESTÁN CON SUS FAMILIAS y en NINGÚN CASO GRABAN SALUDOS, ojalá ahora quede claro, pues es lo que buscan hace años pic.twitter.com/hP2oI96HXh — Luis Max (@MrLuisMax) May 5, 2024

Un poco de ubicaína a esos de Hablando Huevadas. pic.twitter.com/h0lerqX1oe — Kevin Goodman (@kev_gc22) May 5, 2024

Si ven en la calle a este par les ESCUPEN en la cara por favor. Nada de fotos. No estén hablando huevadas!!!🙄🙄 pic.twitter.com/xxI1Bcs777 — Joe (@Ojocoyuntural) May 5, 2024