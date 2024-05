Las ecuatorianas que se unieron al Asoka Makeup, el trend viral de Tiktok

El maquillaje Asoka es una tendencia viral de TikTok que en los últimos días ha tomado fuerza. Está inspirada en la actriz india Kareena Kapoor. Se trata de un estilo de maquillaje nupcial indio que se aleja de la estética occidental y usa colores vibrantes, con un profundo significado simbólico.

En TikTok puedes ver los videos de varias creadoras de contenido que se han unido a la tendencia usando el hashtag #asokamakeup. La influencer brasileña Camila Pudim tienen 375 millones de reproducciones en el video del trend de maquillaje y más de 30 millones de “me gusta”.

Ecuatorianas que se unieron al Asoka Makeup

Las creadoras de contenido ecuatorianas no se quedaron atrás y muchas ya colocan la bandera del país en los videos del Asoka Makeup. De hecho, lo han realizado con sus propios estilos y hay un video versión indígena.

Escribimos asokamakeup🇪🇨 en el buscador de TikTok y estos fueron los resultados.

La usuaria en TikTok @cristinasanchezartistry publicó el video y escribió: “ASOKA TREND de Ecuador, la tendencia más difícil”. Su video se llenó de comentarios positivos destacando su talento. “Por fin alguien saca la cara por Ecuador”, “Si tenemos que representar a Ecuador, yo te elegiría”.

Carolina Salazar también se unió al challenge representando a Ecuador. “El primero de una ecuatoriana, no sé si ya lo hayan hecho otras pero es el primero que veo y me encantó”, “Hasta la piel se me erizo, que hermoso trabajo”, se lee en los comentarios.

dami.anrango una creadora de contenido indígena hizo un trend a su manera con su vestimenta tradicional y joyas. “Esto sí es versión Ecuador”, “aplausos, muy bonito y elegante”, “Te salió genial, que hermosa vestimenta tenemos en la sierra ecuatoriana tierra hermosa OTAVALO”, fueron los comentarios que recibió en su video.