“Fatales los dos”: tunden a Nadia Ferreira y Marc Anthony por sus looks en el Gran Premio de Miami

El pasado 3 de mayo Nadia Ferreira celebró por anticipado su cumpleaños 25 con una fiesta con temática disco donde lució un increíble look de falda tableada, un top brillante de tirantes y botas de tacón de punta altas en forma de medias de red, donde lució como el ícono de la moda que es.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su aplaudido look en su fiesta de cumpleaños, donde incluso gozó de una serenata del propio Marc Anthony, quien le dedicó el tema ‘My Way’ de Frank Sinatra, viviendo uno de los momentos más románticos junto a su esposa, acabando de una vez por todas con la serie de especulaciones sobre un posible divorcio. Al lugar, acudieron la madre de la modelo paraguaya, Ludy Ferreira, los amigos de Nadia, Carlos Adyan y Lele Pons, Catalina Maya, Dafne Evangelista, Cleimar López, entre otros.

Aunque ese día, la modelo presumió uno de sus mejores looks, no corrió con la misma suerte este domingo durante el Gran Premio de Miami, y es que la pareja fue tundida por sus seguidores por la elección de looks para un evento deportivo como ese.

Recomendados

Marc Anthony y Nadia Ferreira van al Gran Premio de Miami

El domingo 5 de mayo se llevó a cabo el Gran Premio de Miami desde el Hard Rock Stadium en la zona de Miami Gardens del estado de Florida, al sur de los Estados Unidos, donde se dieron cita distintos famosos como Camila Cabello, Ed Sheeran, Tom Brady, Kendall Jenner, Patrick Mahomes entre otras celebridades incluyendo a Nadia Ferreira y Marc Anthony.

Fue la pareja la que presumió a través de las redes sociales parte de su paso por este famoso evento deportivo, aunque ambos derrocharon glamour, fueron algunos usuarios los que se fueron contra Marc y Nadia por su elección de guardarropa para acudir al Gran Premio de Miami.

Por un lado, Marc Anthony acudió a dicho evento deportivo con un clásico atuendo característico de él de traje y pantalones skinny, su saco era color crema y complementó con un pantalón gris y zapatos negros, también vistió una playera blanca con estampado.

Nadia Ferreira lució todavía más sobria y elegante, acudiendo con un atuendo de tipo ‘oriental’ conformado por un blazer tipo crop, con un top dorado de grandes botones y un pantalón de tiro alto con piernas anchas luciendo un peinado de cola de caballo en forma de trenza y terminando su look con unas sandalias de tacón color crema exactamente del mismo tono que el saco de su esposo.

Critican los looks de Marc Anthony y Nadia Ferreira en el gran Premio de Miami

Aunque la pareja lució impecable en su asistencia al Gran Premio de Miami, no faltaron los detractores que arremetieron contra ellos, y es que, entre los comentarios, se alcanzaba a leer: “Tienen que tener mejores asesores para sus vestimentas de cada ocasión. Están fatales los dos. Lo siento”, “Marc, por favor cambia esa camiseta”. Eso sí, hubo quienes aplaudieron el estilo de Nadia Ferreira quien se llevó los halagos y el título de ‘Diosa’ por su look.