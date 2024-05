Una joven justificó la infidelidad de las mujeres y causó revuelo en las redes sociales.

Una joven expuso los motivos que justifican la infidelidad de las mujeres en una relación. Además criticó a los hombres que engañan a sus parejas. La explicación llamó la atención y provocó que el video se viralice y cauce revuelo en las redes sociales.

PUBLICIDAD

“Banco más a una mujer infiel que a un hombre infiel. A lo que voy yo es de que si una mina lo hace es por alguna carencia en la relación. En cambio cuando un hombre lo hace es porque le calentó una mina”, comento en la grabación la creadora de contenido.

Asimismo, lo expresó: “se le paró con una mina y agarró y fue (...). Así que esto va para los hombres que dicen: ‘No, son todas p., son todas p.’. No, son todos boludos. Porque si no sabes cuidar a una mina, claramente te va a c.”.

Recomendados

Por último, reflexionó: “Y si hay algo que te molesta, vas y se lo decís a tu pareja. Pero es mucho más divertido c.. Pero bueno, si sos mujer y c., te banco Yo también lo hice”.

A continuación el video:

[AHORA] "Banco más a una mujer infiel que a un hombre infiel, porque si la mina lo hace es por una carencia en la relación": la teoría de una tiktoker. pic.twitter.com/Wu6vgDdjda — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 30, 2024

Asimismo, otra creadora de contenido, publicó un video similar respecto al tema de la infidelidad de las mujeres, donde expresó: “A mi encantan que una mujer le c. a un hombre, quiero que me cuente todo. A quien te agarraste al papá, al primo, al jefe, cuéntamelo. Es icónico, sumamente icónico. Basta de ser la chica buena, basta de ser la princesa del patriarcado”.

[AHORA] "Me gustan las mujeres infieles, son icónicas, basta de ser la princesa del patriarcado": la teoría de una influencer. pic.twitter.com/VYwNZHNXKs — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 1, 2024

Sobre la infidelidad

Aunque una infidelidad puede tener diferentes definiciones o formas según el acuerdo entre la pareja, como concepto global, la infidelidad es la ruptura de la seguridad en la relación, produciendo un sentimiento de que el otro componente de la pareja ha roto una serie de acuerdos o bases establecidas en la relación.