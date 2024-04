No sólo Wendy Guevara, Thalía también cumplió uno de sus grandes sueños en los Latin AMAs

Thalía hizo vibrar los Latin American Music Awards con su presencia. La cantante fue la conductora principal del evento, además de que presentó algunos números musicales, incluyendo uno que marcó el estreno mundial del remix de “Te va a doler”, parte de su nuevo álbum A Mucha Honra.

PUBLICIDAD

Con la energía contagiosa y el carisma que la caracterizan, Thalía dejó a todos boquiabiertos en cada paso que dio, tanto en la alfombra roja, como en el escenario.

Uno de los momentos clave fue cuando compartió la conducción con la influencer Wendy Guevara, con quien demostró tener una gran química y complicidad. “Las dos tenemos barrios y a mucha honra, venimos de barrios floridos, preciosos”, sentenció la cantante, quien presumió su natal colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México.

Wendy Guevara La ganadora de La Casa de los Famosos fue una de las principales figuras en los Latin Music Awards (Instagram)

Esta fue una noche en la que Wendy cumplió muchos sueños al codearse con Thalía y otras estrellas de la industria de la música. “Mi amor, te amo. Estoy tan feliz de que estemos juntas. Finalmente, se nos hizo”, le dijo Thalía.

Sin embargo, Wendy no fue la única que logró lo impensable pues Thalía también hizo realidad una fantasía al poder compartir escenario con una de las figuras más importantes de la música: Ricardo Montaner.

Thalía y Ricardo Montaner, un sueño cumplido

En una noche llena de emoción y música vibrante, Thalía y Ricardo Montaner ofrecieron un espectáculo memorable al interpretar el tema ‘La cima del cielo’, acompañados por el renombrado productor y músico Sergio George.

Thalía La cantante cumplió uno de sus grandes sueños (Instagram)

Al ritmo de la salsa, los artistas dieron cátedra de su versatilidad y cautivaron al público con su pasión y energía sobre el escenario. La actuación de Thalía, Ricardo Montaner y Sergio George fue un tributo a la diversidad y la riqueza de la música latina, así como una celebración del talento incomparable de estos tres artistas legendarios.

“Ricardo, hasta que por fin se me dio cantar contigo amigo querido. Es que no sabes lo mucho que te admiro, como persona, como artista!!!! @montanerCompartir escenario contigo ayer, ha sido un sueño convertido en realidad. Cuanto hemos aprendido de ti! Gracias por tu talento, por tu humildad!!!A ver!! Nos quedó linda la bachata/salsa, no que no?! 😏😜🙏🏼💃 GRACIAS! #CimaDelCielo #LatinAMAs”, escribió la cantante en una publicación.

Montaner, respondió: “Amore mío, no sé si merezco tanta belleza, lo que sí sé con certeza es que Dios me ha regalado cumplir cada sueño en la vida y conocer a gente hermosa como tú, desde que te conozco he visto tu crecimiento y tu coherencia con lo que piensas, Dios ha sido generoso.Te quiero y me hace feliz ver la dicha en tus ojos.Un abrazo corazón gracias por cantar conmigo”.

La cantante, muy emocionada por lo ocurrido y las palabras de su amigo, volvió a responder: “Ricardo hermoso! He cumplido uno de mis más grandes sueños, que era estar a tu lado en un escenario, ahora imagínate también cantar uno de tus más grandes himnos junto a ti! Gracias amigo bello! En la mano de Papá Dios siempre 🙌❤️”.

Thalía La cantante cumplió uno de sus grandes sueños (Instagram)

Tanto Thalía como Ricardo Montaner han sido dos nombres que han dejado una huella imborrable en la industria musical latina a lo largo de décadas, cosechando innumerables premios y reconocimientos, incluyendo múltiples premios Grammy y Latin Grammy. Su capacidad para reinventarse y adaptarse a los cambios en la industria musical es testimonio de su talento y versatilidad. Más allá de su éxito profesional, ambos artistas también son reconocidos por su compromiso con causas benéficas y sociales, demostrando que su impacto va más allá de la música.