“Que empiece el show”: Carolina Jaume aclara rumores de embarazo a puertas de su boda con el abogado

Carolina Jaume poco a poco vuelve a las redes sociales tras un tiempo en el que se ha mantenido alejada y sin publicar contenido personal. Hace poco se confirmó la noticia de su compromiso con el abogado Leandro Toledo. En una entrevista con Metro Ecuador, el futuro esposo de Jaume brindó detalles de su relación con la también presentadora.

PUBLICIDAD

Reveló que llevan como novios más de cuatro meses, ya conviven y se casarán por el civil aproximadamente en mayo. Por su parte Jaume en sus cuenta públicas no había publicado mayores detalles, hasta que finalmente colocó una foto en sus historias de Instagram con su pareja con la descripción: “Love of my life”.

Al parecer, la famosa pareja salió en una cita romántica a una cena con comida peruana. Pero luego, subió una foto antes de dormir donde se podía ver al abogado junto a él, mientras ella se topaba su ‘pancita’. Eso desató los rumores de un posible embarazo, donde todos los portales de farándula se hicieron eco de esa imagen.

Carolina Jaume (Captura)

Luego de una avalancha de comentarios y reacciones sobre un posible embarazo de ‘La Jaume’, la misma actriz tuvo que salir a desmentir, mientras la maquillaban para una producción.

“Hola no estoy embarazada jajaja, solo panzona. Que empiece el show porque vendo jaja”, escribió la presentadora en una historia de Instagram.

Carolina Jaume (Captura)

Luego, colocó otro video donde estaba tomando una copa de vino y se escuchaba una voz que decía: “Amiga estás embarazada cierto”. “El niño piensa en el niño”. La actriz regresaba a ver a la cámara y grita: “¡No estoy embarazada!”.

¿Cómo se conocieron Carolina Jaume y el abogado Toledo?

Toledo confesó a Metro Ecuador que se conocieron de una manera muy peculiar.

“Un cliente me dice que me visitará porque necesita definir ciertos puntos legales de su negocio. Conversamos aproximadamente dos horas y cuando estábamos saliendo de la reunión veo que lo llaman, decía Carolina Jaume. Al preguntarle quién es, me confirma que se trata de Carolina Jaume. Entonces le digo que le conteste y le diga que la esperé 46 años de mi vida y que ya es momento de conocernos. Él se ríe y le dice. Ella también se ríe y ese mismo día nos conocimos”, confesó el futuro esposo de Jaume.

Destaca que su ahora prometida es una mujer que se muestra tal y como es, por tal motivo eso lo conecta con ella. Se ha enamorado de la forma ser de la famosa ecuatoriana. Sobre los cometarios en redes sociales, destacó que no le afectan y se muestra muy enamorado de la exparticipante de Desafío a a Fama.