Ozuna le pide a Aleks Syntek que respete el género urbano: qué dijo el reguetonero

El cantante Aleks Syntek ha estado en el centro de varias polémicas en los últimos años, debido a sus opiniones sobre los géneros urbanos y los artistas que lo interpretan, por lo que ahora Ozuna decidió ponerlo un alto, para exigirle que deje de hacer menos su trabajo, luego de que el mexicano se expresara negativamente de Karol G.

PUBLICIDAD

Aquí te contamos qué dijo el reguetonero, quien es una de las artistas con mayor éxito en la actualidad.

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Karol G?

En una entrevista reciente en el podcast ‘+ Pedido’, llevaron a cabo una dinámica en la que el compositor tenía que elegir con qué disco se quedaba.

La mayoría de las elecciones fueron del género pop, pero el último disco fue el de Karol G, ‘Mañana será bonito’. Syntek, al recibir el disco en sus manos, expresó abiertamente su falta de afinidad con el contenido de la música reguetón.

“No me entra. No me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chicos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, expresó el mexicano.

La respuesta de Ozuna contra Aleks Syntek

Ozuna abordó la reciente controversia en la que se vio envuelto Syntek, luego de que arrojara al excusado el disco de Karol G.

El intérprete de ‘Diles’ ofreció una entrevista para el programa ‘Sale el sol’, donde instó al cantante mexicano a mostrar más respeto hacia el reguetón y sus representantes, ya que no le pareció apropiado que hubiera desechado el disco de la colombiana.

“Yo respeto la opinión de cada uno de los artistas, respeto su opinión, lo que si yo siento que es una falta de respeto al disco de Karol G, echarlo donde lo echó o lo que hizo con él”, expresó Ozuna.

Además, el reguetonero le pidió a Syntek que mostrará respeto hacia Karol y la trayectoria que tiene.

“Creo que merece respeto nuestro género, merece respeto a una mujer, ella es una mujer, una dama que ha llevado nuestro género por encima de muchos, muchos artistas y ha sido colaboradora en muchos de los artistas de aquí, también de México. Entonces creo que, aunque no te guste su música no significa que no la apoyes, o no quieras que pase lo que ella ha hecho”, agregó.