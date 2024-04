“Dijo que pensaba que era yo”: Terminó durmiendo con su novio mientras se acostaba con otra

La historia de una joven mexicana se ha viralizado en TikTok. Su nombre es Sofía y en su cuenta @byebyesof contó el día cuando terminó durmiendo con su novio mientras él tenía relaciones sexuales con otra mujer, que era la mejor amiga de su mamá.

Sofía contó que llevaba varios años con él, pero era una relación a distancia porque él vivía en Ciudad de México. Un día habían dejado de hablarse, pero la volvió a contactar para invitarle a la boda de su mamá. “Me dice que si puedo acompañarlo porque me quería presentar a toda su familia. Yo acepto y llegué en la mañana a CDMX, un día antes tenía una ansiedad, un mal presentimiento. Todo el día pasamos comiendo, de compras, agarrados de la mano, súper bien, muy enamorados”.

¿Cuándo empezó el infierno?

Conoció a toda su familia en la boda, quienes se portaron bien con ella, pero el verdadero infierno fue en la fiesta donde algunas tías hicieron preguntas incómodas.

“Él se incomodó y se fue. Me quedé ahí una hora y no me peló. Así que decidí ponerme peda (ebria) y divertirme (...) Yo andaba en la pachanga bailando. En toda la fiesta había una señora, amiga de la mamá, que me veía mucho, luego los veo bailando a los dos con mucha química”, en ese momento ella ya presentía que algo andaba mal.

“Se da cuenta que los veo y se me acerca a decirme que me ama, que está feliz. Luego me dice que quiere decirme algo y qué me parecería hacer un trío. Me dice esa señora es mejor amiga de su mamá y su crush de toda la vida”, contó.

A Sofía le empezaron a salir las lágrimas, estaba en shock, le pidió que la respete y no le haga eso. “Me abrazó, me dijo que amaba, nos sentamos en la mesa, me ofrece un trago, se va por un refresco y luego estaba con la señora”.

@byebyesof Me gustaria aclarar que este video es por mero chisme, ya que muchos en fb me lo estuvieron pidiendo. Ahora tengo novio que me respeta y me ama. 🥰 #storytime ♬ sonido original - Sofía Chavarria

La joven confiesa que se sentía mal y ya estaba con los tragos encima.

“Tengo flash blacks y recuerdo que estaba en una camioneta llorando y él venía abrazándola y riéndose. Después solo él se subió y yo todo el camino llora y llora. Llegamos y ya no me acuerdo, al día siguiente me despierto y le pregunto por mi teléfono. Se para, prende la luz y veo a esta esta señora en ropa interior”.

Confesó que él estaba como si nada y la excusa que le dijo fue que estaba igual de ebrio y pensó que era ella.