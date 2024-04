Fue a terapia para superar a su ex y encontró a su psicóloga en una fiesta besándose con él: “Terminé en una ambulancia”

Un video del relato de una joven argentina se ha viralizado en redes sociales. Se trata de una historia de una chica que fue a terapia durante seis meses para superar a su expareja y después se cruzó a su psicóloga en una fiesta besándose con él. Sí, con el mismo por el que fue a terapia.

“Storytime de la vez que me enteré que mi psicóloga estaba con mi ex por el que había ido a terapia”, empezó su relato.

Ella pasó por meses en terapia para superar lo que había pasado con su ex. “Ella un día, en la sesión, me dice ya no te puedo ver más. No me dio explicaciones simplemente no te puedo ver más, pasó un tiempo, pasó como un mes y y no tenía noticias, no había ni buscado una psicóloga”.

Todo estaba normal hasta que salió de fiesta una noche de fiesta. Ya en el lugar estaba bailando normal, disfrutando la noche hasta que regresó a ver e identifica a su psicóloga, lo dejó pasar y siguió con la fiesta. Una vez más, se dio la vuelta y besando a un chico que estaba de espalda. “Cuando veo era él, era mi ex, se estaba chapando (besando) con mi ex”, relató.

Su psicóloga se besaba con el mismo chico por el que fue a terapia por seis meses y le contó en cada sesión.

Finalmente relató que terminó en una ambulancia con un ataque de asma y nunca más se los ha cruzado, ni a ella ni a él. “Ahora estoy pagando la terapia de ir a la terapia”.