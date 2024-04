Belinda le devuelve cachetada a Cazzu con tremenda indirecta y fans la aplauden

Belinda está de estreno y es que ya se encuentra disponible 300 noches, su nuevo tema junto con Natanael Cano, que parece lleva indirectas hacia su ex, Christian Nodal. Estas no solo serían en la letra de la canción, sino también en las redes sociales donde parece le respondió a Cazzu.

Este es el segundo lanzamiento bajo el ritmo de regional mexicano tras la canción Cactus, que a principios de año fue muy polémica porque tenía ciertos dardos hacia el también intérprete. Al respecto, su actual pareja sacó un meme que recitaba “Han pasado 84 años...”, haciendo alusión a que la diva del pop no lo superaba.

Cazzu publica supuesta indirecta a Belinda Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Ahora, a propósito de su colaboración, la nacida en España intentó devolverle el gesto a la rapera argentina, publicando el mismo meme pero con el título “Han pasado 300 noches...”, lo que sus fans consideraron una genialidad de marketing y a la vez, para poner en su sitio a la madre de Inti, la pequeña de Nodal.

La indirecta de Belinda a Cazzu La famosa le devolvió el gesto a propósito de su canción (@belindapop/Instagram)

Esto es lo que dice 300 Noches, la canción de Belinda cargada de indirectas hacia su ex

“Esperé tanto por ti, que cuando cuenta yo me di, ya me habías dejado atrás y ¿ahora qué hago pa’ olvidarte?”, comienza diciendo el nuevo tema.

”Trescientas noches han pasado y sigo pisando el pasado. No puedes seguir siendo el rey sin esta reina a tu lado. Baby, míranos, ahora somos dos extraños y se siente tan extraño, que después que me jodiste todavía te еxtraño”, agrega.

Christian Nodal y Belinda Instagram: @nodalybelinda (Instagram: @nodalybelinda)

“Baby, míranos, ya di todo y no se nos dio. No fue por mí que no funcionó. Fuе por ti que todo se jodió, todo se jodió”, canta en otro fragmento para agregar “¿Cómo se supone que voy a encontrar eso que tenía en otra persona? La misma forma de besar, esa conexión tan cabrona, aún recuerdo cómo lo hacíamos y amanecíamos siempre abrazados”, por lo que los fans creen que es clara referencia hacia su última relación.