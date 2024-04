¡No todo lo que brilla es oro! Influencer brasileña atacó el olor de los europeos

No es para nadie extraño el haber escuchado que los europeos tiene un olor particular en relación a los latinoamericanos. El análisis se ha derivado en múltiples críticas y análisis en plataformas digitales, donde una brasileña se ha convertido en la última en generar reacciones.

La carioca Monique Escapeti, a través de un video en redes sociales, explicó su sorpresa por el olor de los europeos durante su viaje a Dinamarca. Para ella, un detalle que destacó fue el impresionante “hedor a caca”.

Influencer resalta mal olor de los europeos Getty imágenes (Boy_Anupong/Getty Images)

“Lo peor es que es invierno, todo el mundo lleva abrigo, e incluso así es un hedor absurdo. Cuando viajamos a Europa en verano es aún peor. Es inhumano, la gente no se ducha”, retrató en un video colgado en su página de TikTok.

Un detalle curioso

Para la latina, lo peor es que en invierno todo el mundo lleva abrigo y aún así el hedor es absurdo. “Cuando viajamos a Europa en verano es aún peor. Es inhumano, la gente no se ducha”, comentó mientras realizaba énfasis que es curioso que la gente cuide su piel y cabello con productos costosos pero apestan.

“Es un hedor ácido. Y tienen acceso a los mejores perfumes, los mejores productos, lo mejor de todo y, sin embargo, no consiguen ser higiénicos, ducharse y lavarse las axilas. Me pregunto si puedes sentir el hedor con un abrigo, imagínate cómo será debajo”, concluyó.

¿A qué se debe este mal olor?

Una tiktoker española, tiempo atrás, comentó que este particular detalle es real. “Los Europeos olemos mal. Hasta que no sales de Europa no lo notas. Luego vuelves a España y te das cuenta que sí que existe esa especie de olor a ‘metro europeo’”.

La razón responde a los componentes del desodorante que se usa, ya que este producto comercializado en el Viejo Continente contiene menos aluminio que los usados en América Latina.

“Vuelves aquí, haces exactamente lo mismo y te das cuenta de que es horrible. Obviamente no le podemos añadir aluminio a nuestros desodorantes de aquí, pero por favor, lávense las axilas”, enfatizó en un clip.