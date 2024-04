Netflix: la miniserie de 4 capítulos basada en una desgarradora historia real que te dejará sin palabras

Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más vistas y populares del mundo del entretenimiento actual. Su biblioteca diversa y extensa de películas, series, documentales, reality shows y vasto contenido original ha captado la atención de millones de suscriptores.

PUBLICIDAD

Así nos ven: un drama lleno de historias reales y de injusticias raciales

Así nos ven es una miniserie de televisión estadounidense que tuvo su estreno en 2019 en Netflix. Por su título original When They See Us, fue creada, dirigida y escrita por Ava DuVernay y narra la historia de los eventos reales que sucedieron en New York, en 1989. Es una producción basada en la historia real de “Los cinco de Central Park”, un terrible incidente que sucedió en la Gran Manzana.

“Cinco adolescentes de Harlem quedan atrapados en una pesadilla al ser acusados de un ataque brutal en Central Park”, revela la sinopsis oficial en Netflix. La serie sigue la historia de Kevin Richardson, Raymond Santana, Antron McCray, Yusef Salaam y Korey Wise, cinco jóvenes afroamericanos que fueron falsamente condenados y acusados por un supuesto asalto y violación a una mujer.

Es una miniserie basada en hechos reales

Los cinco adolescentes de Harlem se ven envueltos en una pesadilla sin precedentes. La trama de la miniserie gira en torno a cómo fueron interrogados y coaccionados para dar confesiones falsas. Al mismo tiempo, se explora el impacto que tuvo el suceso en las vidas de las jóvenes y de sus allegados. Además, esta producción busca hacer una poderosa reflexión acerca de la injusticia racial y el sistema jurídico penal.

En 1989, cinco jóvenes de descendencia afroamericana y latina fueron acusados injustamente de violación y agresión a una mujer en Central Park. En 1990, todo el grupo recibió una condena errónea, pero en 2002 un hombre llamado Matías Reyes confesó el crimen.