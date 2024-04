“Está fuera del mercado”: Así es como Lavinia Valbonesi marca territorio y espanta a seguidoras del Presidente

Una primera Dama de armas tomar, Lavinia Valbonesi demostró que no solo está al pendiente de la comunidad y los solicitudes de su cargo, sino también de las redes de su esposo, el presidente Daniel Noboa.

La compañera de batallas del presidente ecuatoriano compartió recientemente un jocoso y puntual video por medio de su cuenta en Instagram, donde además de provocar risas y una ola de reacciones, dejó en claro que el mandatario nacional ya no tiene disponibilidad amorosa, porque ese es otro cargo que también ocupa ella.

“Perdón pero está fuera del mercado”, ese el copy con que la primera Dama acompañó una grabación donde se muestra leyendo sonriente los mensajes y comentarios de coqueteo que le llegan a diario al presidente Daniel Noboa, sin embargo, tal como lo muestra, no es una acción que le preocupe mucho.

El mensaje de aclaratoria se ha vuelto prácticamente viral en cuestión de solo unas horas, alcanzando más de 26 mil likes y casi mil comentarios en menos de tres horas.

“Cuide bien ese man Lavinia, que usted y yo amigas amigas no somos 🤣 / Los bienes públicos son de todos... / que forma de marcar el territorio jsjsjsjsjjsjs / Amar es compartir. 😏 Eso no más digo Sra. Primera Dama / Jajajaja 😝🤣😂 directa y concisa. Me ENCANTAS! 😍😍😍 Adoro tu glamour 👌🏼y distinción. Una mujer segura y elegante, sabe cómo dejar a cada quien en su lugar Tas! 🤚🏻AUCH! 🤕 / Ya me da miedo comentar y que me delaten con comentarios 😂😂 / Su esposo pero es nuestro presidente.”, son solo algunos de los comentarios dejados en el post como respuesta a Lavinia Valbonesi.

¿Quién es Valbonesi?

La Primera Dama es nutricionista, por lo que su cuidado en la salud es un baluarte para mantener fuerte para cumplir con sus actividades cotidianas, además de ser el respaldo de Noboa. De igual forma, Valbonesi es influencer y modelo.