Piqué denigra a Latinoamérica y su amigo lo encara en vivo: “Eres un irrespetuoso”

Cada vez más, Gerard Piqué deja al descubierto el infierno que pudo haber vivido Shakira a su lado. Una vez más dejó ver su arrogancia y hasta posible xenofobia cuando realizó un comentario en tono despectivo y crítico hacia la cantante argentina María Becerra durante una entrevista que estaba dando a propósito de presentar su nuevo tema en la final de la King’s League.

Uno de los presentes en el lugar le preguntó a la artista sobre si tiene algunos proyectos, qué sitios visitará en su paso por España y qué cosas nuevas trae, por lo que la cantante manifestó que, por lo pronto, tiene dos presentaciones en Bolivia. Becerra dará un espectáculo en la Fexco 2024, el próximo 26 de abril.

Ante su respuesta, se armó un alboroto en el set de grabación, principalmente por Piqué, quien no dudo en saltar para discriminar con su entonación al país del altiplano. “La gente esperaba Santander, Barcelona, Madrid, pero ¿Bolivia? ¡joder! Tenía una gira por España, pensaba que iba decir los conciertos en España”, dijo el exfutbolista español.

Esto desató una polémica en el lugar en el que María intervino, con una risa incómoda le espetó: “De verdad ya cállate, yo la verdad estaba tirando mi ficha tranquila y me venís con eso”. Pero, ella no fue la única que alzó la voz para defender a los bolivianos, pues el socio y amigo de Gerard, Ibai Llanos también lo hizo.

“Pero, déjales un mensaje a la gente de Bolivia que nos ve, eventualmente, en la King’s League”, expresó Ibai, entonces Piqué en tono burlón y sarcástico expresó: “¡Suerte, Bolivia! ¿Qué quieres que te diga?”. Llano no se contuvo y acusó al ex de Shakira de hacer una pataleta, pues empezó a gritar para defender su punto de vista y, además, lo calificó de irrespetuoso.

“Disculpa, tú eres el malentendido porque hay gente que ve la King’s League (…) No, hay una cosa que está por encima de quedar bien, que es el respeto y la educación y muchas veces los pierdes, que eres irrespetuoso”, le manifestó el youtuber.

En tanto, Piqué se molestó aún más y aseveró que en ningún momento les faltó el respeto a los bolivianos e indirectamente dio a entender que la mayoría son hipócritas porque “eso lo hacéis todos vosotros por quedar bien, entonces, ahora yo tengo que hacer un mensaje de saludos a Bolivia, que los quiero mucho, que los bolivianos, etcétera, etcétera. ¡Suerte, Bolivia, ya está!”.

Esto generó gran indignación en las redes sociales, pues no es la primera vez, ya que durante un programa radial el año pasado afirmó también en tono despectivo: “Mi expareja pues es latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”.