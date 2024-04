Luciana Guschmer da su opinión una mujer cuando envían en conocido “pack”

La nueva crush del Ecuador, Luciana Guschmer, está de cumpleaños. La joven creadora de contenido y modelo cumple 23 primaveras, donde su belleza parece seguir creciendo a medida que avanzan los años.

La hija del actual ministro de Deporte, Andrés Guschmer, tuvo un impacto gigante en redes sociales con su participación en MasterChef Celebrity Ecuador. Ahora, con su participación en ‘Sorbito de Opinión’, los comentarios de la influencer han repercutido en los usuarios de las plataformas digitales.

¿Qué opina de los pack’s?

El “pack” dentro de la jerga se refiere a enviar fotografías eróticas o de contenido sexual, las cuales particularmente son compartidas entre dos personas que manera privada con un mutuo acuerdo.

Dentro del sexting, esta práctica es válida. No obstante, existen usuarios que optan por enviar este tipo de contenido sin consentimiento alegando un momento erótico o similar; nada más cercano al abuso.

En el podcast ‘Sorbito de Opinión’, Lu fue interrogada por Álex Vizuete sobre su reflexión ante este tipo de prácticas. Guschmer no tuvo contemplación y declaró la actitud de las féminas ante este tipo de acciones.

“Yo no quisiera que me llegue un fucking dibujito del príncipe. ¿Me entiende? Yo diría: ‘qué cringe’. En cambio, si me llega una carta. Una poesía erotica, deley.

Lo hacemos en verdad )aceptar una foto), no para complacer peor para que no jodan. Para que no se sienta mal. El hombre está prendido a su teléfono, esperando a que les conteste y tu estás lavando los platos: ‘no tienes idea cómo me prendes’”.

“No tienes idea de cómo nos da igual”, finalizó su intervención. La guayaquileña fue apoyada por sus similares. Resaltar que este tipo de prácticas no solo te hacen vulnerable a manipulación cibernética, así como caer en algunos casos en grooming (práctica en la que un adulto se hace pasar por un menor en Internet o intenta establecer un contacto con niños y adolescentes que dé pie a una relación de confianza).