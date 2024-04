Rebel Wilson indicó ser llevada por un representante de la realeza británica a una orgía donde se regalaban drogas

Otra vez un escándalo de índole sexual azota a la realiza británica, luego de varios años en el que se han visto convulsionados por la amistad del príncipe Andrés, duque de York, con el fallecido pedófilo estadounidense, Brian Epstein, relación que causó varias acusaciones por supuestos abusos a menores de edad.

La publicación del libro “Rebel Rising”, escrito por la actriz australiana Rebel Wilson, volvió activar la polémica en todo el Reino Unido, al asegurar en sus hojas que un miembro de la corona británica la invitó a una fiesta sexual, mismas que estuvo acompañada de distintas drogas servidas en bandejas.

Orgía y drogas

La humorista de 44 años detalló los pormenores de la orgía a la cual fue invitada sin saberlo previamente, sin embargo, mantuvo en el anonimato a la persona que la llevó en el 2014 en el sur de California. De acuerdo a lo que estimó el medio Daily Mail, fue alguien ubicado entre el decimoquinto o vigésimo lugar en la línea de sucesión al trono.

Wilson indicó que fue invitada a último minuto porque la organización del evento necesitaba más mujeres. La temática de la fiesta habría sido de la Edad Media, por lo que la también productora y guionista se colocó un vestido de damisela rellena con un sombrero de cono.

Según los relatos, en el lugar había acróbatas balanceándose, hombres peleando a caballo y una gran piscina repleta de mujeres vestidas como sirenas. Además había integrantes de la corona británica mezclados con los demás invitados, mientras se repartían drogas en bandejas, mismas que se ofrecieron antes de comenzar la actividad principal de la fiesta, la orgía.