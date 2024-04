Fotógrafo revela el secreto de la eterna juventud, incluye comer seis huevos en las mañanas

Chuando Tan es un “espécimen” digno de analizar. El oriundo de Singapur se ha transformado en tendencia por su apariencia de 20 años a pesar de sumar 58 “vueltas al Sol”.

Nacido el 03 de marzo de 1966, ha cautivado con su estado físico. No obstante, el secreto que guarda podría replicarse y con ello mantener un estado de “eterna juventud”.

Claves para la juventud

Uno de los secretos es mantener una mentalidad de acero, lo cual evita que deje de enfocarse de sus principales objetivos así como el fortalecimiento de su mente. A su vez, el contacto con la naturaleza es otra de sus banderas, lo cual lo aleja del mundo virtual y de las obligaciones diarias.

Recomendados

Inicio de su estilo de vida

Chuando incursionó en el modelaje, fue ahí cuando empezó a conectarse con el cuidado de su cuerpo. Una vez que dio este salto, decidió inclinarse por una fase más artística como ser cantante de pop.

“Probé con muchos trabajos diferentes y me detuve en lo que realmente me gusta. Amo a la gente, me encanta comunicarme, organizar sesiones y tomo fotos. Si estás haciendo algo que no te gusta, entonces te sentirás mal, y esto afecta la salud”, explicó el singapurense.

Su estado físico no ha pasado desapercibido en redes sociales. En una entrevista con The Straits Times confesó que un día que publicó una fotografía de su cuerpo esculpido logró acumular miles de seguidores.

Chuando remarcó que las horas de sueño son importantes para un buen rendimiento en lo que corresponde a ejercicio.

Él remarcó que las horas de sueño son importantes para un buen rendimiento. “Eres lo que comes. No querrías verte como una hamburguesa, ¿verdad? Prefiero verme como una pechuga de pollo magra”.

Dieta

El desayuno se basa en seis huevos duros, excluyendo dos yemas debido a problemas de colesterol. Le suma un vaso de leche y ocasionalmente una palta y bayas, lo que ofrece un impulso de proteínas y energía para comenzar el día.

A la hora del almuerzo, señala pollo con arroz, verduras asadas y sopa de pescado durante todo el día. Y pese a su debilidad por el helado, lo consume estrictamente durante la primera mitad del día.

El bronceado evita conscientemente el café y el té, optando en su lugar por un consumo abundante de agua