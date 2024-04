Christian Nodal presume extravagante dentadura, pero genera críticas por este detalle

El cantante Christian Nodal ha demostrado que tiene dinero suficiente para darse una vida llena de bastantes lujos. Sus gustos han sido desde alquilar un avión para llevar a su amada Cazzu a Nueva York cuando la estaba conquistando, hasta grabar su más reciente álbum en Miraval Studio, de Brad Pitt, ubicado con Francia y que cuenta con lo mejor de la tecnología análoga y digital. Por eso, ahora tampoco escatimó en un “arreglito”.

Este fin de semana sorprendió a sus seguidoras al mostrar la nueva adquisición: dentadura de cristal. El artista de 25 años se mostró en varios videos en donde presume sus grillzs dentales personalizados y de distintos modelos. Estas son fundas de metálicas se que ponen en los dientes y están decorados con joyas.

Esta es una moda que decenas de celebridades han optado para darle un toque “más glamoroso” a su dentadura, pero que pone en riesgo su salud bucal. Estás parrillas están hechas de metal, oro y pedrería. La que tiene Nodal fue fabricada por Braggao y es una pieza exclusiva que está hecha “con diamantes y zafiros rosas son la expresión máxima de lujo y detalle”, detalló la marca en su cuenta de Instagram.

Braggao es un joyería que solo comercializa prendas convencionales como cadenas, dijes, pulseras o anillos, sino también piezas personalizadas. Su producto más económico vale 7.624 peso mexicanos, uno USD 445, mientras que el más costoso es una pulsera de diamantes de 14 quilates valorado en MXN 556.800 (USD 32.512), por lo que la factura de los grillzs de Christian debió tener unos cuantos cero, ya que pueden tener unos 100 diminutos diamantes sobre la base de oro o plata.

Él estaba feliz con su nueva dentadura, aunque sus fans no lo tomaron de la misma forma, y así se lo dejaron saber en la caja de comentario en las redes sociales: “¿Cómo pueden comer con eso en la boca?”, “¡Nacatelas!”, “Tiene un grado de inmadurez y vacíos existenciales que lo hace notar con las locuras que hace con su templo su cuerpo”, “¡Ay no, pobrecito! Ya que alguien le ayude” y “Christian, por favor, que el dinero y la fama no te embrutezca, pilas, ayuda a fundaciones, cuidado”, le escribieron.

Otros se preocuparon por su dentadura: “Esos dentistas o técnicos dentales que hacen ese tipo de trabajos saben de antemano el daño tan grande que le causan a los dientes y lo que a la larga las consecuencias de tener ese agente extraño generará” y “Acuérdense: no todo lo que brilla es oro”. Este tipo de accesorio bucal puede ser permanente o removible. Los expertos en odontología afirman que esto trae problemas en la mordida, las encías y los propios dientes.