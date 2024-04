México y Ecuador somos hermanos, el mensaje de Maná durante su concierto en Quito

La noche de este sábado 20 de abril se dio el impresionante show de la banda mexicana Maná. La agrupación de pop-rock cantó sus principales éxitos, donde resaltaron ‘Labios Compartidos’, ‘Muelle de San Blas’, ‘Eres Mi Religión’, entre otros.

Cerca de la primera parte del show, la lluvia se hizo presente en el estadio Olímpico Atahualpa. A pesar de las constantes precipitaciones, los asistentes no dudaron en plantarse en sus asientos y cantar a viva voz estos singles.

En la parte final del show – Maná cerró con el tema ‘Rayando el Sol’ – el vocalista de la banda dedicó un mensaje que responde al conflicto diplomático entre México y Ecuador.

Fernando Olvera pidió que se apaguen las luces del lugar y comenzó a resaltar que el conflicto que existe entre ambas naciones no debe repercutir en la relación entre ciudadanos. Para el vocalista de la reconocida agrupación, la política es sucia y “todo lo que toca lo mancha”.

“A nosotros no nos van a poner de enemigos a ustedes. La política siempre es muy sucia, todo lo que lo toca lo mancha o lo sangra. Y aquí no estamos para eso, aquí estamos para sumar. Siempre hemos sido hermanos, nos hemos amado. Aquí no hay ningún problema entre los cuates de Ecuador y de México. Y eso es lo bonito de la música”.

Asimismo, resaltó que aztecas y tricolores siempre van a ser “cuates”. Las palabras y reflexión del cantante de 64 años hizo que varios aplausos suenen en el Coloso del Batán, lo cual hizo terminar con broche de oro su presentación de casi 2 horas.

Maná empezó su show cerca de las 21:30, no se guardaron nada en su performance. Fer se unió al público al mojarse bajo la lluvia y narrar múltiples anécdotas que enriquecieron sus interpretaciones.

El concierto terminó con los fanáticos completamente mojados, aunque la gran mayoría optaron por los clásicos ponchos plásticos. Fuegos artificiales y un inmenso “gracias” se observar y escucharon en el norte de Quito.