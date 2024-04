Concierto de Maná: la curiosa forma que los quiteños se cubrieron de la lluvia

El sábado 20 de abril pasará a la historia como uno de los mejores conciertos del 2024. La banda mexicana Maná dio un show de primer nivel, donde sus principales éxitos hicieron corear a los miles de fanáticos que se dieron cita al estadio Olímpico Atahualpa.

Un detalle que saltó durante la velada: una lluvia fuerte se dio en el sector donde se encuentra el ‘Coloso del Batán’. Los espectadores, en su mayoría, se anticiparon a este factor climático y usaron los ponchos plásticos.

No obstante, no faltó el usuario que tuvo un voto de confianza en el clima impredecible de la capital. Quienes no llevaron este elemento de protección ante las precipitaciones, tuvieron que aguantar el frío de la velada pero apaciguarlo con los constantes coros de los hits de la banda exponente del pop-rock.

La creatividad del quiteño

Por supuesto, la creatividad del quiteño saltó a la vista. Al ingreso del escenario se estaba entregando fundas de regalo de una marca de fideos instantáneos. Mientras unos atesoraron el presente, otro no dudaron en colocarse en la cabeza y evitar que la lluvia golpeé su cráneo.

La imagen causó simpatía incluso se viralizó en redes sociales. La simpática escena de un señor portando esa bolsita en su cabeza no fue la única, ya que otros usuarios optaron por similar medida.

En la parte final del show – Maná cerró con el tema ‘Rayando el Sol’ – el vocalista de la banda dedicó un mensaje que responde al conflicto diplomático entre México y Ecuador.

Fernando Olvera pidió que se apaguen las luces del lugar y comenzó a resaltar que el conflicto que existe entre ambas naciones no debe repercutir en la relación entre ciudadanos. Para el vocalista de la reconocida agrupación, la política es sucia y “todo lo que toca lo mancha”.

“A nosotros no nos van a poner de enemigos a ustedes. La política siempre es muy sucia, todo lo que lo toca lo mancha o lo sangra. Y aquí no estamos para eso, aquí estamos para sumar. Siempre hemos sido hermanos, nos hemos amado. Aquí no hay ningún problema entre los cuates de Ecuador y de México. Y eso es lo bonito de la música”.