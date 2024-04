Aleks Syntek causa polémica tras tirar al inodoro el álbum de Karol G

En una reciente entrevista, a Aleks Syntek, se le cuestionó al cantante sobre varios materiales discográficos, uno de ellos fue “Mañana será bonito” de la colombiana Karol G. Sin embargo, Aleks simplemente decidió tirarlo al inodoro.

“No me entra, no me entra, porque no me identifico con las canciones, sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, señaló Syntek.

Raúl Alejandro Escajadillo Peña, mejor conocido como Aleks Syntek, es un cantautor mexicano con más de 30 años de carrera artística, destacando entre el rocck y el pop latinoamericano con canciones como ‘te soñé’, ‘Por volverte a ver’, ‘Intocable’ y más.

En dinámica sobre gustos musicales, Aleks Syntek tiró al inodoro disco de Karol G. ¿Qué opinas? Te leo. pic.twitter.com/t85XV7DsRx — 🎙Paola Conde (@PaolaCondeC) April 20, 2024

Su más reciente trabajo discográfico lo sacó en 2021 y se llamó ‘Anatomía de amor’ y contó con con los sencillos: ‘La extinción de las especies’, ‘Eclipse de luna’ y ‘Anatomía del amor’.

Recientemente apareció en el podcast de Gabriel Ramos, el recordado presentador de la franja de videos ‘los 10 + pedidos’ de MTV, hablando de música y debido a una reacción que tuvo con el trabajo de una colega, se encuentra inmerso en la polémica, tras botar en el inodoro el trabajo de la colombiana.

De inmediato su acción tuvo diferentes reacciones en redes sociales tanto de personas que están de acuerdo con su proceder como quienes lo criticaron al señalar que su acto es “grotesco” y “despectivo”.

“Syntek, ahora eres odiado en Colombia”, “lo dice alguien que no pega nada desde el 2006″, “apoyo total a Alex Syntek, él sabe de música y de calidad”, “no dijo nada malo, solo dijo que no le gusta y por eso no la escucha, lo del inodoro es la dinámica del programa”, “yo ni siquiera sé quién es él”, “tantos idiomas y eligió hablar con la verdad”, entre otros mensajes ha dejado esta polémica.